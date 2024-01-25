Yeri Mua denuncia que crearon fotos explícitas de ella con IA: “Me siento muy expuesta”

Video Yeri Mua cambió su forma de ser debido a un diagnóstico médico: hasta sus 'haters' la perdonaron

La creadora de contenido mexicana Yeri Mua está envuelta en un nuevo escándalo. La joven denunció que en redes sociales están circulando unas imágenes explícitas de ella que fueron creadas con Inteligencia Artificial.

Yeri Mua denuncia en X que en redes circulan fotos falsas de ella editadas con programas de inteligencia artificial Imagen Instagram @yerimua

Yeri Mua denuncia en X que usaron inteligencia artificial para crear fotos explícitas de ella

Pese a que su contenido, tanto sus videos en TikTok como los temas musicales que ha lanzado, siempre está envuelto en polémica, en esta ocasión Yeri Mua alzó la voz contra las personas que utilizaron su rostro para ponerlo en el cuerpo de otra persona utilizando inteligencia artificial, para fingir una filtración de fotos íntimas.

A través de X, anteriormente conocida como Twitter, Yeri Mua denunció que un grupo de fans de K-pop, sin dar ningún nombre, habían utilizado dichas herramientas digitales para crear las imágenes explícitas.

“¿Cómo que ahora traen las fans de K-pop fotos mías desnudas editadas con inteligencia artificial?”, escribió.



La intérprete de temas como ‘Línea del perreo’, ‘Chupón’ y ‘Brattiputy’ aseguró que dichas imágenes fueron hechas por celos, ya que no aceptan que le esté yendo muy bien con su música.

“Para atacarme. ¡Ay, Dios! Encima me pusieron pelos en las puch#, auxilio. Yo ni pop canto”, añadió.

Yo asi con las fotos de mi puchita fake peluda😭 me siento muy expuesta físicamente ni los hombres me hacen eso q les pasa 🫵🏻🤡 pic.twitter.com/phywieGvx8 — tu bratz favorita (@yerimua) January 25, 2024



La joven destacó, nuevamente, que la persona que aparece en la imagen no es ella, además de que nunca le había pasado y no se imaginó que ese grupo de chicas serían capaces de llegar a tal extremo.

“Me siento muy expuesta físicamente. Ni los hombres me hacen eso, ¿qué les pasa?”, añadió.

Fans salen en defensa de Yeri Mua: "No estás sola"

Aunque la mexicana tiene un gran grupo de ‘haters’, también tiene muchos fans que siguen su trabajo y le aplauden todos sus logros, por lo que salieron en su defensa tras enterarse de las fotos filtradas falsas.

La usuaria @braatzgirls compartió una selfie de la influencer, le recalcó que tiene un gran brillo y que siga adelante con lo que le gusta hacer.

“Los errores del pasado jamás nos definirán como personas. Todo es un proceso, lo estás haciendo increíble”, escribió.

tienes un brillo inmenso, princesa, yo me encariñé muchísimo contigo, los errores del pasado jamás nos definirán como personas, todo es un proceso, lo estás haciendo increíble 🩷🎀



YERI MUA NO ESTÁS SOLA pic.twitter.com/8FHioBOydq — giss (@braatzgirl) January 25, 2024



Otra chica defendió ser su fan.

hoy y siempre con yeri mua harta de los pixeles pendejos doble moral

YERI MUA NO ESTAS SOLA pic.twitter.com/xZcMEJSfQr — Fresita Musical ੭୧ (@musicalfresita1) January 25, 2024



Mientras que @vicenteos19 compartió que las chicas deberían pensar qué pasaría si les hicieran lo mismo a ellas.

Muy doble moral atacando a @yerimua, l@s que necesitan terapia son l@s que andan haciendo esos edits de yeri desnuda, creo que no les gustaría que también le hicieran unos edits asi🙄 — 💫Vic Os💫 (@vicenteos19) January 25, 2024



Incluso uno de sus admiradores le preguntó por qué los fanáticos del K-Pop se fueron contra ella en esta ocasión, a lo que Yeri Mua respondió que nunca dijo nada malo sobre los artistas coreanos.

“Solo dije que están bien guapos y bien ricos jajaja, cosas de chicas sin filtros”, precisó.

Yo nunca dije nada malo de los chavos q tienen de icon solo dije q están bien guapos y bien rikos JJAJA 💋💋😫😫 cosas de chikas sin filtrozzzzz🎀🎀🎀 https://t.co/Q6Idp9NWQt — tu bratz favorita (@yerimua) January 25, 2024



