Ciencia

¿Será cierto? Estudio revela que hijos de padres ‘atractivos’ ganan más dinero

Un nuevo estudio señala que existe un vínculo entre la apariencia física y el éxito económico, ganando alrededor de 2.300 dólares más al año que una familia promedio.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2023-10-03 at 10.23.25.jpeg
Por:
Liliana Carmona.
Video 'Mi primera chamba': los errores en el trabajo que dejaron a estas personas en ridículo

Un estudio ha llamado la atención en las redes sociales, ya que sugiere que hay una fuerte conexión entre el atractivo físico de una persona y su nivel adquisitivo. A continuación te contamos todo lo que descubrieron en la investigación.

Los hijos de David Beckham y la hija de Cindy Crawford están triunfando
Los hijos de David Beckham y la hija de Cindy Crawford están triunfando
Imagen Getty Images

¿Padres ‘atractivos’ ganan más dinero? Esto afirma un nuevo estudio

PUBLICIDAD

La oficina Nacional de Investigación Económica realizó una investigación, la cual plantea la idea de que la apariencia física de una persona es un tipo de ‘activo’ heredado, ya que demostraron que tiene una fuerte conexión con los ingresos económicos de las próximas generaciones.

El estudio fue titulado ‘¿Padre atractivo, niño rico? y señala que los hijos de padres que son considerados ‘guapos’ o ‘atractivos’ tienden a ganar 2 mil 300 dólares (3 mil 293 pesos) más, en comparación con las familias que son percibidas como ‘normales’ o ‘promedio’.

Más sobre Ciencia

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿El Apocalipsis está cerca? El ‘Reloj del fin del mundo’ dice cuánto tiempo nos queda
0:59

¿El Apocalipsis está cerca? El ‘Reloj del fin del mundo’ dice cuánto tiempo nos queda

Cultura Pop
Habrá un eclipse anular de Sol el 2 de octubre, ¿en qué países se verá este 'anillo de fuego'
2 mins

Habrá un eclipse anular de Sol el 2 de octubre, ¿en qué países se verá este 'anillo de fuego'

Cultura Pop
¿La aparición de 7 soles en China es una señal del Apocalipsis? Científicos explican qué pasó
3 mins

¿La aparición de 7 soles en China es una señal del Apocalipsis? Científicos explican qué pasó

Cultura Pop
El asteroide 'Asesino de planetas' rozará la Tierra en los próximos días, ¿qué tan peligroso es?
2 mins

El asteroide 'Asesino de planetas' rozará la Tierra en los próximos días, ¿qué tan peligroso es?

Cultura Pop
La estrella T Coronae Borealis explotará y tendrá un brillo sin igual: Cuándo y cómo verla
2 mins

La estrella T Coronae Borealis explotará y tendrá un brillo sin igual: Cuándo y cómo verla

Cultura Pop
Descubren un nuevo tipo de dinosaurio que tenía los brazos aún más cortos que un Tiranosaurio
2 mins

Descubren un nuevo tipo de dinosaurio que tenía los brazos aún más cortos que un Tiranosaurio

Cultura Pop
El polémico portal que une a Nueva York y Dublín en tiempo real: por esto lo cerraron (y reabrieron)
2 mins

El polémico portal que une a Nueva York y Dublín en tiempo real: por esto lo cerraron (y reabrieron)

Cultura Pop
El cielo de España y Portugal se ilumina de azul en plena noche: ¿Fue un meteorito o un cometa?
2 mins

El cielo de España y Portugal se ilumina de azul en plena noche: ¿Fue un meteorito o un cometa?

Cultura Pop
Tiktoker capta dos soles al mismo tiempo y el video desconcierta a las redes sociales, ¿es real?
2 mins

Tiktoker capta dos soles al mismo tiempo y el video desconcierta a las redes sociales, ¿es real?

Cultura Pop


Aunque anteriormente se han realizado otras investigaciones que señalan que las personas ‘llamativas’ tienen mayores oportunidades de conseguir empleos con mejores salarios; teniendo como consecuencia que sus hijos no solo tendrán un mayor poder adquisitivo, también podrían heredar los rasgos físicos y el dinero para tener acceso a educación y otras actividades importantes en el mundo laboral, como idiomas o manejo de programas tecnológicos.

Estudio incluye muestra de multimillonarios a nivel mundial

Para poder llegar a esta conclusión, se basaron en bases de datos existentes de padres e hijos en Estados Unidos y China, además de incluir una muestra de multimillonarios a nivel mundial.

Daniel Hamermesh, autor del estudio y profesor de la Universidad de Texas, Estados Unidos, resaltó la importancia de reconocer y relacionar el vínculo genético con el aspecto económico.

"Lo crucial a destacar es que este tipo de vínculo genético existe, y su valor es de un par de miles de dólares al año... Que tus padres sean guapos te hace lucir bien y eso te ayuda a tener éxito. Pero también se debe a que si tus padres eran guapos, eso significa que probablemente tendrían más dinero para darte", indicó.
@i_d

A Gemini Double Scorpio Queen 👑 #lilyrosemelodydepp #gemini #scorpio #starsign #birthday #lilyrosedepp #lilyrosedeppedit #fyp

♬ original sound - i-D


El profesor, quien ha dedicado más de 10 años al estudio de la relación que existe entre una buena apariencia y el éxito, señala que la belleza va de la mano con lo económico, ya que este grupo de humanos tienen mayor probabilidad de obtener empleos con mejores sueldos a lo largo de su vida profesional.

@people

#KaiaGerber is giving #CindyCrawford #90s vibes, and it goes without saying, she ATE 😍 #MotherDaughter #Celebs #CelebLookalike #ThenvsNow

♬ original sound - w4ves444


Basándonos en estos datos, por ello no nos sorprende cuando los hijos de las celebridades, como Kim Kardashian, Cindy Crawford, Lenny Kravitz o David Beckham, tienen éxito en el ámbito laboral.

PUBLICIDAD

¿Crees que la apariencia física influye directamente en el dinero que ganan las personas? No olvides dejar tu opinión sobre este tema en la sección de comentarios.


Relacionados:
CienciaestudiosHijos de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD