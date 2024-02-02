¿Será cierto? Estudio revela que hijos de padres ‘atractivos’ ganan más dinero

Video 'Mi primera chamba': los errores en el trabajo que dejaron a estas personas en ridículo

Un estudio ha llamado la atención en las redes sociales, ya que sugiere que hay una fuerte conexión entre el atractivo físico de una persona y su nivel adquisitivo. A continuación te contamos todo lo que descubrieron en la investigación.

¿Padres ‘atractivos’ ganan más dinero? Esto afirma un nuevo estudio

La oficina Nacional de Investigación Económica realizó una investigación, la cual plantea la idea de que la apariencia física de una persona es un tipo de ‘activo’ heredado, ya que demostraron que tiene una fuerte conexión con los ingresos económicos de las próximas generaciones.

El estudio fue titulado ‘¿Padre atractivo, niño rico? y señala que los hijos de padres que son considerados ‘guapos’ o ‘atractivos’ tienden a ganar 2 mil 300 dólares (3 mil 293 pesos) más, en comparación con las familias que son percibidas como ‘normales’ o ‘promedio’.

Aunque anteriormente se han realizado otras investigaciones que señalan que las personas ‘llamativas’ tienen mayores oportunidades de conseguir empleos con mejores salarios; teniendo como consecuencia que sus hijos no solo tendrán un mayor poder adquisitivo, también podrían heredar los rasgos físicos y el dinero para tener acceso a educación y otras actividades importantes en el mundo laboral, como idiomas o manejo de programas tecnológicos.

Estudio incluye muestra de multimillonarios a nivel mundial

Para poder llegar a esta conclusión, se basaron en bases de datos existentes de padres e hijos en Estados Unidos y China, además de incluir una muestra de multimillonarios a nivel mundial.

Daniel Hamermesh, autor del estudio y profesor de la Universidad de Texas, Estados Unidos, resaltó la importancia de reconocer y relacionar el vínculo genético con el aspecto económico.

"Lo crucial a destacar es que este tipo de vínculo genético existe, y su valor es de un par de miles de dólares al año... Que tus padres sean guapos te hace lucir bien y eso te ayuda a tener éxito. Pero también se debe a que si tus padres eran guapos, eso significa que probablemente tendrían más dinero para darte", indicó.



El profesor, quien ha dedicado más de 10 años al estudio de la relación que existe entre una buena apariencia y el éxito, señala que la belleza va de la mano con lo económico, ya que este grupo de humanos tienen mayor probabilidad de obtener empleos con mejores sueldos a lo largo de su vida profesional.



Basándonos en estos datos, por ello no nos sorprende cuando los hijos de las celebridades, como Kim Kardashian, Cindy Crawford, Lenny Kravitz o David Beckham, tienen éxito en el ámbito laboral.

¿Crees que la apariencia física influye directamente en el dinero que ganan las personas? No olvides dejar tu opinión sobre este tema en la sección de comentarios.