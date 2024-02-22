¡Justo a tiempo! Perrito recupera la cartera que le robaron a su dueña en el camión; momento se hace viral

Video Estos perritos callejeros conducen mejor que algunas personas: pasaron del abandono a ser estrellas

No cabe duda que los videos tiernos de perros o gatos le alegran a cualquiera el día, en especial si hacen un acto de justicia, como el siguiente clip que se volvió viral en TikTok, ya que un lomito evitó un robo.

Perrito recupera la cartera que le robaron a su dueña en el transporte público Imagen TikTok @miguelencinas933

Perrito recupera la cartera robada de su dueña en el transporte público

El usuario @miguelencinas933 compartió un video en el que se puede apreciar a una señora durmiendo en el transporte público y un ladrón se percata que tiene fácil acceso a su cartera, ya que su bolsa está abierta.

En segundos, el hombre comete el robo y tiene un cómplice en el mismo camión, a quién le entrega la cartera antes de bajarse.

Momentos después, la señora se baja del camión, pero los ladrones no contaban con que llevaba a su perro, quien se percató del asunto y antes de dejar el camión tomó lo que le pertenecía a su dueña.

Los internautas quedaron encantados con la acción del lomito, quien no dudó en quitarle la cartera al ladrón, alcanzando más de 6.3 millones de reproducciones y cientos de comentarios, en su mayoría de frases que diría el perro si pudiera hablar.

“El perro: Gracias por cuidarlo, pero aquí nos bajamos”, “Hey, hey, eso es para mis croquetas”, “Te falta calle”, “Yo vi todo”, “Ya te la sabes carnal” y “A mi mami no le van robar”, fueron algunos de los textos.

Chofer de transporte público lleva a su perrito a trabajar con él

En Matamoros, Tamaulipas, México, se ha hecho viral la historia de Shey, un perrito que viaja con su dueño, quien es chofer de transporte público.

La imagen del perro circuló en redes sociales, por lo que NMás se dio a la tarea de encontrar al señor y conocer la historia del perrito. En entrevista, Benito Salinas, quien trabaja como chofer de la ruta conocida como KHL en Matamoros, compartió que es dueño de Shey, un perro de 2 años que lo acompaña en su jornada laboral y a otros trabajadores del transporte público de su ciudad.

“Me lo regalaron en Ciudad Mante (Tamaulipas) y me lo llevé a la terminal (de autobuses). El perrito pasa el tiempo con otros choferes de un lado al otro, todos le hablan, todos le dan de comer”, expresó.

Perro en Tamaulipas se hace viral por acompañar a su dueño, un chofer de transporte público Imagen Facebook Exponiendo Matamoros

La foto del lomito junto a su dueño se hizo viral en múltiples sitios, en especial en Facebook, donde aplaudieron a Benito por cuidar de Shey en todo momento.