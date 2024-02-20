Ciudad europea promete reducir impuestos a las personas que adopten un perro abandonado

Video Este adorable perro ganó un premio por su actuación y ahora asistirá a los Premios Oscar

El abandono animal es un problema a nivel mundial, por lo que al gobierno en Italia se le ha ocurrido una estrategia muy interesante para que los lomitos tengan un hogar y la personas paguen menos impuestos.

En una ciudad italiana se pretende dar un descuento en el impuesto de la basura a las personas que adopten un perro abandonado Imagen Getty Images

Ciudad en Italia propone hacer un descuento en los impuestos a las personas que adopten un perro abandonado

El ayuntamiento de Misterbianco, ubicado a las afueras de Catania, en Sicilia, Italia, anunció una nueva iniciativa que tendrá contentos a los ciudadanos y a los lomitos.

Para incentivar la adopción de perritos abandonados, se les descontará 200 euros al año (206.18 dólares) en los impuestos sobre la basura a quienes adopten a un lomito de algún recinto municipal o refugios que se encuentran en su localidad.

“Esta medida es para reducir los costos de los refugios y recompensar a las familias que adoptan con un merecido recorte en los impuestos locales”, dijo el Ayuntamiento a los medios locales, según informa ‘Clarín’.



De llevarse a casa uno de los lomitos de dicha localidad, los ciudadanos se ahorrarán 200 euros al año en el TARI, un impuesto municipal que se dedica a la recolección de basura y otros residuos en Italia, el cual se compone de un importe fijo y otra variable que cambia dependiendo de los habitantes y las dimensiones de su vivienda, es decir que no todos las personas pagan lo mismo.

50 mil perros son abandonados cada año en Italia, reportan organizaciones animalistas

Con el denominado ‘Bono por el vaciado de perreras’, el ayuntamiento de Misterbianco pretende ayudar a los perros a conseguir un hogar, ya que las cifras de abandono son impresionantes.

De acuerdo con organizaciones animalistas, en Italia se dejan a su suerte a 50 mil perros y 80 mil gatos cada año, por lo que este nuevo incentivo busca hacer conciencia entre la población sobre este importante tema, combinando el sentido común con la compasión, amor y respeto por los animales.

Tener un perro en casa no es sinónimo de problemas, ya que de darle un lugar en tu casa puede beneficiarte en múltiples aspectos de tu vida, como recientemente lo probó un estudio que mostró cómo se puede beneficiar el ser humano con tener una mascota en casa.

“El trabajo examina la relación entre tener una mascota y los factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y la salud cardiovascular misma. Los resultados se publicaron en Mayo Clinic Proceedings”, indica el estudio Kardiozive Brno 2030.



Por si fuera poco, los lomitos también pueden ayudar a reducir la ansiedad en los humanos, además de que se ha demostrado que son de gran ayuda para pacientes internados en psiquiátricos con trastornos del espectro autista.