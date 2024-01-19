¿Es legal? Perrito "firma" como testigo en la boda civil de sus dueños y desata polémica: "Dejen de humanizarlos"

Video Amores prohibidos que sí triunfaron: ignoraron las críticas y defendieron su relación

Un perro chihuahua llamado Rogelio se ha hecho viral en redes sociales tras ser testigo en la boda civil de sus dueños, desatando una polémica, ya que algunos pensaron que fue un gesto muy tierno incluir al lomito en la celebración, mientras que otros consideran que no es correcto y se lanzaron en contra de la pareja.

Con la huella de su pata, perrito firma como testigo en la boda de sus dueños Imagen Facebook ReneRodriguezM

Perrito chihuahua firma como testigo en la boda de sus dueños: hasta usó un mini esmoquin

PUBLICIDAD

La cuenta de Facebook de Rene Gabriel Rodríguez, el novio, mostró las fotografías del feliz acontecimiento, donde el perro aparece con un esmoquin negro con blanco.

Rene se casó con Alejandra el pasado 17 de enero en Sonora, México, donde ella vistió un traje blanco que combinó con un sombrero vaquero, mentiras que el novio usó un saco azul y una camisa blanca.

Pero lo que llamó la atención de los internautas fue el momento en que Rogelio fue testigo de su unión, por lo que sus dueños colocaron su pata en un recipiente de tinta y posteriormente en el acta de matrimonio.

@yobeth.sanz Perrito es testigo en boda de sus dueños noticia tendencia viral redes pareja petlover ♬ sonido original - Yobeth Sanz - Yobeth Sanz



Tras tener la huella del perrito, que sirvió como testigo de su unión, el juez declaró a la pareja como recién casados.

“El día de hoy empezamos una nueva etapa Ale, mi esposa, y Rogelio, como representante de la comunidad de chihuahuas y perrijo, además de ser nuestro testigo de hoy”, escribió en su publicación.



Como era de esperarse, este acontecimiento se volvió viral y lo compartieron múltiples medios de comunicación, algo que enorgulleció a Rene. Aunque hubo muchas personas que los felicitaron por el tierno gesto de incluir a su perro en ese día tan especial, hubo personas que no les agradó.

“Muchos comentarios de haters, cosa que no me preocupa. A ninguno le he contestado a la defensiva, solo en broma o con un fuerte abrazo, porque la felicidad de Rogelio, de mi esposa y la mía está completa con lo que hacemos. P.D. Dice Rogelio qué está listo para ser testigo del registro de su hermanito”, respondió.

¿Los perros pueden ser testigos oficiales en la boda civil? Aquí te contamos

Rogelio no es el único perrito que ha sido testigo en la boda de sus dueños, ya que en redes sociales se han dado a conocer historias muy similares.

A pesar de que parezca una gran idea incluir a tu perro en la ceremonia, su huella no es válida en el registro civil, ya que no es una persona jurídica, informa el sitio ‘Milenio’.

De acuerdo con el portal del gobierno de la Ciudad de México, la ley dicta que debe asistir una persona que sea mayor de edad, por lo que el perro no cuenta.

¡Oficialmente casados! 💍



♥️ @AgustinCanapino y @josefinadipalma dieron el sí en el Registro Civil.

Hoy se casaron por civil inmortalizando el momento junto con sus mascotas. El perro de Agustín se llama “Pistón” y el de Josefina, “Milo”#Indycar #Canapino pic.twitter.com/2KJr6M1zZc — Trending+News (@tmasnews) December 20, 2023



Pero esto no quiere decir que no puedas llevar a tu perro durante la boda civil, ya que puede ser testigo honorario o simbólico.

PUBLICIDAD

Esto es lo dice la ley en la CDMX, pero dicho procedimiento puede cambiar dependiendo del lugar donde se realice la boda.

¿Dejarías que tu perro o gato firmara con su pata tu acta de matrimonio? No olvides dejar tu respuesta en la sección de comentarios.