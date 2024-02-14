Perrita ve ‘Titanic’ y su reacción conmovió a todos: “Quería salvar a Jack con sus patitas”

Video Estos perritos se creyeron un truco de magia: su cara de sorpresa es lo mejor

A 27 años de su estreno, ‘ Titanic’ sigue emocionando a quienes la ven, ya sea por primera o por enésima vez. Hasta se podría decir que ha dejado su huella en los corazones de ‘ lomitos’. Esto, ya que una perrita se hizo viral por su ‘reacción’ a la película estelarizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio.

Perrita mira ‘Titanic’ y su ‘reacción se hace viral en TikTok

Karen Lucy se identifica como ‘@karen_lu_karen_lu’ en TikTok, donde comparte videos de su día a día y su vida familiar.

A mediados de febrero, colgó en la red social de videos cortos una grabación de su perrita viendo ‘Titanic’.

Desde los primeros segundos del clip, se puede constatar la actitud ‘humana’ de la can: se recuesta en el sillón con la espalda erguida y las patas traseras abiertas cómodamente, algo que hace “solita” y es “su pose favorita”, según reveló su dueña en los comentarios.

Conforme la cinta llega a su punto más álgido, la ‘lomita’ no hace más que reaccionar como si entendiera lo que pasaba en pantalla. Mientras Jack pedía ayuda a gritos y Rose pedía que los otros pasajeros volvieran, la perrita levantaba sus patas delanteras y hasta su respiración se hacía más pausada, “suspiraba por su Jack”, comentó su dueña.

En el video de casi un minuto también se ve a la can, cuyo nombre no se reveló, levantar las orejas y cejas, como en una expresión de preocupación.

Perrita mira la película ‘Titanic’ y su reacción se hace viral en TikTok. Imagen TikTok

TikTok reacciona al video de una perrita que mira la película ‘Titanic’

El clip de la ‘lomita’ mirando con sosiego la película de 1997 se hizo viral en la plataforma digital: alcanzó más de 2 millones de reproducciones, 225 mil ‘me gusta’ y miles de comentarios.

En esta sección, múltiples usuarios de TikTok externaron lo mucho que disfrutaron de ver a la perrita tan ‘conmovida’. En especial, resaltaron los gestos que, para ellos, delataban a la mascota:

“Te amo, perrita que ve ‘Titanic’”, “Sus ojitos de angustia lo son todo”, “Cómo estira sus patitas, queriendo ayudar a la pobre Rose”, “Cómo hace la patita, como diciendo ‘por favor vuelvan’”, “Hasta levanta la patita para que vuelvan”,“La perrita dice ‘vuelvan’ con sus patitas”, “Quería salvar a Jack con sus patitas”, “Hasta respira preocupada”, “Solo le falta hablar”.

Por lo familiares que eran estos gestos, más de un internauta coincidió en que la perrita tenía rasgos humanos: “¡Mueve los brazos (patas delanteras) cuando Rose ‘vuelvan’! Esa perra es la reencarnación de una persona” o “Ella es una persona que ‘volvió’ en versión perrito”, comentaron.

Por último, muchos encontraron similitudes entre su propia reacción y la de la perrita a la película ‘Titanic’:

“Pasan los años y ‘Titanic’ sigue cautivando corazones”, “Esta perrita realmente entiende la película”,“Hasta ella sabía que Jack se podía salvar”, “Yo me pongo como ella cuando veo ‘Titanic’”.