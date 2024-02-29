Novia latina le pide a los amigos de su novio británico que sean los pajes de su boda: reparten flores y cervezas
A través de TikTok, la usuaria ‘Guayaca en Londres’ le pidió a los amigos de su novio que fueran los pajes, quienes regalaron flores y cervezas al ritmo de Bad Bunny.
Las bodas suelen ser uno de los acontecimientos sociales más importantes, donde dos personas que se aman prometen estar juntas frente a sus familiares y amigos, quienes suelen participar en cualquier cosa que les pidan los novios, como ocurrió con esta pareja y sus pajes que regalaron pétalos de flores y cervezas.
Novia ecuatoriana le pide a los amigos de su novio británico que sean los pajes en la boda; esto fue lo que ocurrió
A través de TikTok, una joven que se hace llamar ‘Guayaca en Londres’ documentó su boda en Londres con un chico británico, pidiendo que para la ceremonia sus amigos fueran los ‘pajes’, papel que usualmente se le da a los niños para que pasen por el pasillo que llega al altar lanzando flores.
La joven celebró dos bodas, una en Inglaterra y la otra en Ecuador, su país natal, para que sus familias pudieran ser testigos de su unión. En la ceremonia que se realizó en Europa, los pajes se hicieron virales, ya que entraron al salón al ritmo de Bad Bunny lanzando pétalos de flores y regalando cervezas a algunos de los invitados.
“Le pides a los amigos de tu esposo que sean los pajes de flores/cervezas en la boda y superan tus expectativas”, escribió la mujer latina en su publicación que alcanzó 2 millones de reproducciones.
Se tomaron su papel en serio y hasta ellos eligieron la cancion de bad bunny, simplemente los mejores 😂❤️ #internationalcouple #beerboy #wedding #funny #fyp #parati♬ sonido original - Guayaca en Londres 💍🇬🇧
La entrada llamó tanto la atención que en la sección de comentarios del video muchas personas expresaron que querían lo mismo para su boda, incluso hubo alguien que pidió la cuenta de Instagram de los hombres que aparecieron en el video, a lo que la novia reveló que ya todos están casados.
“Pensaban que les quedaría genial y les quedó épico”, “El de la cerveza está muy metido en su papel”, “Yo quiero esa correa portachelas”, “Una entrada divertida y con la canción de Bad Bunny quedó mejor” y “Necesito que mi boda sea así”, fueron algunos de los textos.
La chica ecuatoriana también presumió el momento en el que partieron el pastel, además de su primer baile como esposos, el cual estuvieron ensayando por varias semanas, ya que eligieron el tema ‘Stand by Me’, pero la versión en bachata de Prince Royce.
Comenta cuando logres ver la parte que yo me equivoqué, nuestro prmer baile de casados. Practicamos 1h todos los domingos x 2 meses 😂 Coreografía @La Valse Video @Hope | Wedding Content Creator #wedding #internationalcouple #fyp #parati♬ sonido original - Guayaca en Londres 💍🇬🇧
¿Cómo empezó la historia de amor entre una chica ecuatoriana y un chico británico?
Fue en 2020 que ‘Guayaca en Londres’ abrió su cuenta de TikTok para documentar sus aventuras como chica ecuatoriana probando suerte en Londres, donde consiguió un nuevo empleo y tuvo una relación de un año con un chico británico, la cual se complicó debido a las restricciones por la pandemia de Covid-19.
En la primavera de 2021 que la chica comenzó a usar una app de citas, teniendo algunos encuentros desafortunados con el amor, hasta que en diciembre comenzó a compartir contenido con el que ahora es su esposo.
“Cuando aceptaste salir con el de Bumble creyendo que sería algo de una noche… 9 meses y contando”, compartió en un video que subió en mayo de 2022.
Contando los dias para casarnos 🥺❤️💍#internationalcouple #fyp #parati #bridetobe #londres #mecaso #engagementday #pinterest♬ a thousand years - Christina Perri
Después de vivir juntos y adoptar un perro, la chica anunció en agosto de 2023 que se habían comprometido y que la fecha elegida para su boda sería el 23 de febrero de 2024, pero antes viajaron a Ecuador para tener una boda civil.
Ahora si, conteo regresivo para nuestra boda con todos nuestros mas queridos amigos y familiares.💍✨. #internationalcouple #fyp #parati #parejamulticultural #bodacivil♬ Somewhere Only We Know - rhianne
