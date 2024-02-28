“Intervención bovina”: una vaca se ‘opone’ a un matrimonio y el momento se hace viral

Video Así se siente estar recién casados: el trend de TikTok que te hará creer en el amor (y el matrimonio)

¿Una señal divina de que una pareja no debía casarse? Las redes sociales nos traen todo tipo de historias de bodas en las que acontecen sucesos tan extraordinarios que se podrían interpretar como tal. En el siguiente caso, sin embargo, más bien se trató de una “señal bovina”, según expresaron internautas.

Vaca se ‘opone’ a un matrimonio y el video se hace viral

Harry y Amy Millard son una joven pareja que parecía tener la boda de campo perfecta: ambos lucían sonrientes en el gran día y estaban rodeados de sus seres queridos.

Lo que quizás no esperaban era que alguien se interpondría al matrimonio. Más sorprendente aún, que lo hiciera una vaca.

Así se puede apreciar en un un video que se hizo viral en redes sociales. Cuando la oficiante preguntó si alguien se oponía al matrimonio, una ‘respuesta’ se escuchó con claridad: una vaca mugió. La coincidencia desató la risa de todos los presentes, incluyendo a la pareja y la oficiante.

Pasado el momento de risa, la ceremonia siguió. Una vez más, la oficial invitó a “las personas” a hablar en caso de que se opusieran al matrimonio. De nueva cuenta, el bovino soltó otro mugido.

Tanto la pareja como sus seres queridos volvieron a soltar una carcajada ante la interrupción del animal. Por último, la oficiante terminó su discurso pese a los ‘comentarios’ de la vaca.

‘The Daily Mail’ reporta que la boda fue en el Tribunal de Crowcombe, en Inglaterra, durante el verano y que, más allá del incidente con la vaca, la pareja “tuvo una hermosa celebración en la casa de campo”.

Internet reacciona a la vaca que se ‘opuso’ a un matrimonio

El video de la boda ‘interrumpida’ por una vaca se hizo viral en redes sociales. Tan solo en X (anteriormente Twitter), por ejemplo, alcanzó más de 13 millones de reproducciones.

Muchos señalaron que, más allá de las risas que provocó, la vaca buscaba advertir a los novios:

“Todos ustedes se están riendo, pero Clarabelle (la vaca) sabe algo”, “La vaca dijo ‘hermana, sálvate’”, “Todos se ríen, pero la vaca sabe algo… lo apuesto”, “¡Fue justo en la parte de la objeción! Yo conectaría las cosas”, “No lo sé, la vaca interrumpió dos veces, debieron haberla escuchado”, “La vaca habló, pero nadie la escuchó”, “Intervención bovina”, “La vaca intentaba advertirles”, “¿Por qué se ríen si la vaca objetó? ¡Dos veces!”.



En ese sentido, varios internautas coincidieron en que la pareja “debió” hacerle caso al animal:

“Todo es risas y juegos hasta que en unos años se demuestre que la vaca tenía razón”, “Yo hubiera visto eso como una señal”, “Cada que se peleen, pensarán en que debieron hacerle caso a la vaca”, “Mira, si el universo te está dando una señal…”.

Otros tantos teorizaron sobre qué pudo hacer causado la “intervención bovina”:

“Tu ex reencarnado en una vaca”, “Amiga, date cuenta, te fue infiel con la vaca”, “Cuando una bruja te convierte en vaca, pero tú debes oponerte al matrimonio del amor de tu vida”, “Y el novio: ‘Te juro que no la conozco, nunca antes la había visto’”, “El novio le gritó a la vaca: ‘Te dije que se había acabado, ¡la amo a ella!’”.



Pero no todo fueron comentarios de risa o suposiciones negativas. Más de uno se tomó la ‘objeción’ de la vaca con risas y un tono ligero:

“Mi boda soñada, con todo y vacas invitadas”, “Mi sueño es que una vaca dé un discurso en mi boda”, “Fiona, Shrek, Burro y la vaca”, “En su aniversario les deberían mandar tarjetas de vacas”, “Alguien dele un Oscar a esa vaca”, expresaron estos últimos.