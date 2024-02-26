Novia rompe su vestido antes de la ceremonia y comparte el momento en TikTok: “Se me veía la liga”
El vestido de esta novia se rompió justo antes de su boda, ¿cómo reaccionó?
Una novia se hizo viral porque tuvo que enfrentar lo que muchos considerarían la peor desgracia el día de su boda: su vestido se rompió y dejó al descubierto gran parte de su pierna. Así reaccionaron ella y el Internet al suceso.
Vestido de novia se rompe previo a la boda: video de su reacción se hace viral
Las redes sociales nos han regalado todo tipo de historias de bodas, desde las más enternecedoras hasta las que ponen en aprietos a los novios.
Valentina (@vale.beaven) pertenece al segundo grupo. Ella es una joven que usa sus redes sociales para compartir vistazos de su día a día y en diciembre pasado llenó sus perfiles digitales de publicaciones sobre su boda.
Uno de los videos que colgó en TikTok al respecto daba cuenta del vergonzoso momento que vivió previo a su ceremonia religiosa: se le rompió el vestido.
En un clip publicado el 6 de diciembre, mostró que salió “bien apenada de la iglesia porque se le rompió el vestido antes de entrar a la ceremonia”, cuando se estaba subiendo al carro. La rotura de su vestido fue de un lado, por lo que dejó al descubierto una pierna y hasta la liga de la novia.
Internautas reaccionan al video del vestido de novia que se rompió antes de la ceremonia
El video, de apenas 19 segundos, se hizo viral en dicha red social, donde alcanzó 4.7 millones de reproducciones.
De igual manera, provocó una cascada de comentarios. En estos, cientos de internautas expresaron su simpatía por la novia, le aseguraron que no se veía mal o la criticaron.
“Yo hasta lo hubiera roto más”, “¿Quién más se dio cuenta de que, aunque se le rompió el vestido, se ve hermosa?”, “Se ve hermoso, como si el diseño fuera así”, “Aún así, se ve divina”, “Si no dices que se te rompió, no me doy cuenta, pensé que así era el diseño”, “Parece que así es el corte del vestido” o “Te quedó increíble”, fueron algunos de los comentarios positivos que le dejaron.
Del lado contrario, más de una persona señaló que el vestido debía ser una talla menor a la suya o que su caminata debió ser la causa de que se rompiera.
Frente al ‘hate’ que recibió en la sección de los comentarios, 'Vale' respondió con grabaciones de sus pruebas de vestido, mostrando que no fue un problema de tener la talla incorrecta.
Aunque también dijo “sentirse mal” por los mensajes negativos, uno positivo la “hizo entender todo”. El comentario en cuestión decía que la rotura del vestido “le dio el toque” especial a su look y que, para prueba, estaba “la cara” de su esposo.
“Me quedo con los comentarios bonitos”, expresó en la red social de videos cortos.
Adicionalmente, su esposo se dio a la tarea de responder a muchos de los comentarios negativos, aunque lo hizo con insultos.
Cuéntanos en los comentarios qué piensas tú de la rotura del vestido de novia de Valentina.