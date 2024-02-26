Novios piden a sus invitados que paguen la comida de la boda: inusual invitación desata debate.

Video Estas novias fueron humilladas en su propia boda: una broma con el pastel causó su divorcio

No hay mejor pretexto que una boda para reunir a la familia y amigos en un único e inigualable magno evento que, de acuerdo en gustos suele ser el gasto, por lo que algunas parejas, desde hace tiempo, han decidido recurrir a sus invitados para solventar el evento.

A través del grupo de Facebook, Thats it, im wedding shaming, se dio a conocer la invitación que unos novios hicieron llegar a las personas que consideraron para que los acompañara en un día tan especial; sin embargo, el contenido desató una división de opiniones entre los internautas.

Resulta que, en la invitación, la pareja pidió que no se les hicieran llegar los “tradicionales” regalos de boda y que mejor “contribuyeran” para el pago del banquete del evento.

“Estamos encantados de extenderte nuestra más sincera invitación para que te unas a nosotros en nuestro día especial, celebramos nuestro amor y compromiso, su presencia significa mucho para nosotros. En lugar de los tradicionales obsequios de boda, te rogamos que contribuyas al coste de nuestra recepción y se cree recuerdos duraderos con nuestros seres queridos”, se lee.



Dieron detalles sobre los precios para los invitados: los adultos 40 dólares, aproximadamente 684 pesos mexicanos; mientras que los niños, menores de 12, la mitad.

Pidieron además que para agilizar el proceso de la organización enviaran su depósito en cuanto confirmaran su asistencia a la boda y poder garantizar una experiencia “perfecta para todos”.

“Tenga en cuenta que el pago se puede realizar transfiriendo los fondos directamente a nuestra cuenta bancaria lo antes posible. Por favor incluya su nombre de contribución del buffet de bodas en la referencia de pago”, decía entre las indicaciones.



La pareja se despidió no sin antes adelantar sus agradecimientos por el apoyo y por acompañarlos en el inicio de su nueva vida como marido y mujer.

“Su presencia en nuestra boda es el regalo más significativo que podríamos pedir y estamos verdaderamente agradecidos por su amor y apoyo mientras nos embarcamos juntos en este nuevo capítulo de nuestras vidas”, finalizaron.

Internautas opinan sobre contribución que novios pidieron a los invitados a su boda

Los miembros del grupo de Facebook se enfrascaron en un vaivén de opiniones y es que mientras algunos tacharon la acción de los novios como una falta de respeto, otros aseguraron que no veían nada de malo en la petición y menos si son seres queridos y algunos más comentaron sobre ajustar los presupuestos a lo que se tiene o no hacer un evento así.