Mujer presume viajar en primera clase mientras su novio se quedó con la bebé en clase económica; video causa polémica
La pareja tomó un vuelo de 11 horas, pero ella viajó en primera clase, mientras que su pareja se quedó con la bebé e n la sección turista, recibiendo fuertes críticas en TikTok.
Una tiktoker británica se hizo viral tras compartir en su canal que tomó un vuelo de 11 horas en primera clase, mientras que su novio se quedó con su hija, que está por cumplir 1 año, en clase turista.
Tiktoker es criticada por viajar en primera clase; su pareja se quedó en la sección turista con su bebé
A través de su cuenta de TikTok, Ellis Cochlin comparte todo lo relacionado con los choques culturales al ser una chica británica de 23 años viviendo en Estados Unidos con su pareja, quienes debutaron como padres en abril del año pasado.
La pareja suele viajar frecuentemente, por lo que la tiktokera comparte cómo es viajar ahora con una bebé. Recientemente se volvió viral por las razones equivocadas, ya que fue duramente criticada por tomar un vuelo de 11 horas en primera clase, mientras que su novio se quedó con la bebé en clase turista.
El pasado 7 de febrero, la usuaria @ellcochlin compartió en su red social que tuvo la oportunidad de viajar de Inglaterra a Estados Unidos en un vuelo de primera clase, mostrando todos los lujos que tuvo, mientras que el resto de su familia no la pasó igual.
Al inicio, Ellis comparte que en su relación cada quien decide en qué gastar su dinero, mientras que él prefiere comer en un buen restaurante y viajar en clase turista, ella aprovechó para tener el mejor asiento para su regreso a casa.
“Amo a Prim, amo a mi hija con todo mi corazón, pero déjenme decirles que volar solo con un bebé no es fácil”, expresó.
La joven compartió que quedaban varios asientos libres en primera clase, pero la aerolínea quería que pagaran el boleto completo por la bebé, que solo tiene 10 meses de edad, por lo que no les pareció justo y su novio le propuso quedarse en la otra sección con la bebé mientras ella disfrutaba del regreso a casa.
“Toda mi familia me dijo que era una persona horrible, como una broma (...) Rob me dijo que mi asiento de primera clase era mi último ‘push present’ (regalo que se le da a una mujer cuando acaba de tener un bebé), así que obviamente iba a tomarlo”, expresó.
¿Una mala madre? Joven divide opiniones por viajar en primera clase sin su bebé
El clip se volvió viral en TikTok, pero comenzó a recibir mucho hate, ya que varios internautas la cuestionaron como madre por dejar a la bebé con su padre, mientras que otras personas salieron en su defensa, ya que no tiene nada de malo que Prim pase tiempo con su padre.
“Ahora resulta que van a crucificar a una mamá por tener un momento a solas mientras la bebé está con su papá”, “La niña también es responsabilidad de él”, “¿Haz pensado cómo te sentirías si la situación fuera al revés?”, “Antes de ser mamás somos mujeres y necesitamos espacio”, “Bien merecido, también es bueno dejar a los padres ser padres”, “Creo que los dos tuvieron que viajar en la misma sección” y “Sí, esto es extraño”, fueron algunos textos.
No olvides dejar tu opinión sobre este tema en la sección de comentarios.