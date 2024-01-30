"¿Me vas a hacer pasar vergüenzas?": Latino comparte choques culturales de su mamá en Europa

Video Latinos conquistan el mundo con su baile: sacaron los 'pasos prohibidos' en Europa

Varios usuarios de TikTok utilizan su cuenta para compartir cómo es su vida viviendo en otro país, como es el caso de Chingu Amiga, una joven coreana que triunfó a lo grande en México, ¿pero qué pasa con los latinos que se van a otro continente?

Te presentamos la historia de Harin, un joven venezolano que se mudó a Alemania con su familia, compartiendo en la red social los choques culturales que han atravesado.

Joven venezolano, que vive desde hace años en Alemania, compartió el primer choque cultural de su madre en el país europeo Imagen TikTok @harinjose10

Joven comparte choque cultural que tuvo con su madre en Alemania

Harin se aventuró primero a vivir en Alemania antes de llevarse a su familia, por lo que muchas cosas que para él son comunes, para su madre es un tema completamente nuevo.

Hace unos días, el tiktoker venezolano compartió un video del primer choque cultural de su madre, en el que la señora aparece cargando una gran bolsa llena de botellas, sin saber qué harían con ellas. Al enterarse que las llevarían al supermercado, la señora no sabía qué pensar, ya que era la primera vez que le ocurría esta situación.

“Tú me vas a hacer pasar pena a mí (...) Ni en Venezuela, él me trae a Europa para que yo pase a pote”, dice la madre del TikToker.



Al llegar al supermercado, la señora se percata que hay una máquina donde ingresan las botellas y posteriormente reciben un ticket que equivale a 30 euros (32.53 dólares), los cuales pueden cambiar en el establecimiento por comida.

Al final, la señora comienza a juntar sus botellas para poder conseguir más euros.

El clip alcanzó 2.9 millones de visualizaciones, además de miles de comentarios de usuarios que les pareció una gran idea, imaginando cómo sería tener de esas máquinas en latinoamérica.

“No me imagino si nos ponen estas máquinas, nos volvemos potencia mundial”, “Hay que aclarar que no pagan por las botellas, te reembolsan el dinero de tu compra”, “Si en latinoamérica lo hacen son mendigos que se están muriendo de hambre, pero como es Europa cuenta como reciclaje”, “Me pone tan feliz que te llevaras a tu mamá y hermana para allá” y “Te salió competencia en la casa”, dicen algunos textos que recibió.

TikToker venezolano comparte choque cultural de su madre y hermana en Alemania

Tras trabajar por varios años en Europa, el joven se llevó a su madre y hermana para que vivieran con él, documentando en su cuenta de TikTok cómo se han adaptado a Alemania, aunque aún les cuesta trabajo algunas cosas.

Su hermana, por ejemplo, todavía no se acostumbra al horario de Europa, mientras que su madre se quiere ir a dormir en cuanto anochece, a pesar de que sean las 5 de la tarde.

“Ya es de noche, ya se fue el sol, me voy a acostar a dormir compadre”, dice la señora en el video, mientras se acomoda en su cama.



¿Te ha pasado una situación similar al vivir o visitar otro país?