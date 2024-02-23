Influencer confiesa que se levanta de su asiento en cuando aterriza el avión; provoca debate en redes

Video Joven quería visitar a su familia en México y terminó en EE.UU. sin visa ni pasaporte

Para algunas personas, viajar en avión puede ser una situación muy estresante, en especial si el resto de los pasajeros no siguen las reglas básicas de convivencia, como esperar el momento en que los asistentes de vuelo indican que ya se puede descender.

Influencer desata polémica en TikTok al hablar sobre los modales en un vuelo Imagen Instagram @carly_weinstein/Getty Images

Influencer provoca debate en TikTok por sus modales en un vuelo, asegura que se levanta inmediatamente después del aterrizaje

Carly Weinstein, de 27 años, es una influencer de viajes, compartiendo todos los detalles en su cuenta de TikTok, donde tiene más de 500 mil seguidores.

Uno de sus videos, que se publicó en marzo de 2023, se volvió viral tras reavivar la discusión sobre los modales dentro de un avión, ya que confesó que es de esas personas que se levantan de sus asientos desde que aterriza, comportamiento que suele ser imitado por otros, quienes hacen fila para esperar a que se abran las puertas.

“Por favor, que alguien me diga que no estoy sola en esto”, añadió en la descripción de su video.



En su video, Carly relata que ha visto muchos comentarios respecto a quedarte sentado cuando el avión aterriza, por lo que se acaba de percatar que ella exactamente lo opuesto.

“Nunca seré la chica que se sienta por alguna extraña razón. Tengo la mentalidad de que siempre tengo prisa porque debo llegar a un lugar. Estuve sentada en un vuelo por 4 horas, claro que me voy a parar”, señala.



Para cerrar su idea, la joven destaca que se molesta si alguien más se levanta antes que ella, ya que considera que eso puede ocurrir porque está ‘holgazaneando’, además de que su papá hace lo mismo durante los vuelos.

En la sección de comentarios se notó la variedad de opiniones de sus seguidores, ya que mientras algunos la apoyaron, otros piensan que está siendo grosera al no esperar las indicaciones del personal del avión.

“Estar de pie está bien, es la gente que no espera los que me sacan de quicio”, “Yo siempre soy la última persona en salir del avión”, “Eso es ansiedad”, “Yo soy exactamente igual que tú”, “Yo también pienso que debo estar en otro lugar y me estreso” y “No, no puedo con esto”, fueron algunos de los textos.

Influencer señala que un pasajero empujó su asiento reclinable durante un vuelo de 10 horas

Taylor Futch, conocida por su contenido de viajes, compartió en un video, que ya cuena con más de 2 millones de reproducción, que estaba en un vuelo de 10 horas de regreso a Florida, Miami, por lo que decidió reclinar su asiento y ponerse cómoda, pero la persona que estaba detrás de ella la empujó.



La joven intentó mediar la situación con la señora, ya que aseguraba que no se sentía cómoda con que reclinó el asiento, pero tuvieron que llamar a una azafata para mediar a la tripulación y le pidieron que lo colocara en posición vertical durante el servicio de comida.

“Durante todo el vuelo seguí presionando el botón y empujando mi asiento hacia atrás porque ella lo estaba avanzando poco a poco durante todo el maldito vuelo…Fue tan molesto”, expresó.