Hombre decide divorciarse por fin al descubrir que no es el padre de sus hijos: su esposa le mintió por 42 años

Video Estos papás no se saben el cumpleaños de sus hijos: su olvido causó indignación en redes

Desde su cuenta de TikTok, el usuario Kevin W'esley (@kevinwesleygenie) subió hace algunos días un video titulado '¡Después de 51 años de matrimonio, este juez se entera de que sus hijos no son suyos!', en el que se muestra el insólito testimonio de un hombre después de enterarse de que quienes consideraba sus descendientes, no lo eran en realidad biológicamente.

El clip se volvió viral y ya tiene más de 4 millones de reproducciones, casi medio millón de 'me gusta' y más de 27 mil comentarios en poco tiempo.

¿Cuál fue el testimonio del hombre que se enteró, tras 51 años de matrimonio, que no era el padre de sus hijos?

El señor se grabó dentro de su auto, momentos después de enterarse de que no era el padre de sus dos hijos, de 40 y 42 años, comenzando su narración diciendo que llevaba casado 51 años con su esposa, quien lo engañó terriblemente.

"Buenos para nada, hasta el día de hoy los mantengo", señaló.

¿Cómo descubrió el hombre que no eran sus hijos?

Según el relato, el hermano del señor se encontraba grave en el hospital y los familiares debieron hacerse pruebas para saber si él o sus hijos tenían un riñón lo suficientemente bueno y sano para donárselo, pero tras los análisis, el padre descubrió que en realidad sus hijos no eran familiares biológicos ni suyos ni de su hermano.

"Hay alguien más... Por supuesto, lo único bueno es que sé que no fue mi culpa que dos idi**as fueran arrojados a este mundo. ¡Demonios! Pensé que se parecían a su madre. En cambio, se parecen al plomero o al cartero o al lechero. Había un lechero por ahí cuando ellos nacieron. Sólo Dios sabe. Seguro envejece", expresó.



El hombre manifestó su deseo de conocer a los padres verdaderos para "recuperar su dinero", todo lo que fue invertido en sus supuestos hijos.

"Desearía saber quiénes son los verdaderos padres. Ella estaba 'saltando' con un par de tipos diferentes, pero si pudiera averiguar quiénes eran. He estado practicando mucho, mucho. Lo suficiente para pensar que podría demandar sus traseros y recuperar mi dinero, que me succionaron esos dos vagos", declaró.



El juez aseguró que la molestia era porque su esposa no pudo decirle antes la verdad, después de lo cual, probablemente la hubiera perdonado.

@kevinwesleygenie After 51 years of marriage this judge learns his children arent his!!! ♬ original sound - Kevin W'esley

Aconsejó a quienes lo veían hacerse su propia prueba de paternidad, pues explica que no se puede saber si eres padre de un niño sólo por vista, en cambio las pruebas genéticas no se equivocan.

"He estado en la corte miles de veces, en demandas de paternidad. En cuatro de cinco veces, no es el papá", comentó.

¿El hombre perdonó a su esposa por no haberle dicho que no era padre de sus hijos?

Tras concluir su historia, el hombre compartió que se divorciaría de inmediato, pues la única razón por la que permanecía hasta el momento con su esposa, era por el bien de su familia.

"Me iré a casa, empezaré a redactar algunos papeles de divorcio. Veré si puedo liberarme de esa p*rra loca. Quiero decir, me quedé con ella por el bien de los hijos y los nietos, ahora los bisnietos, pero no son hijos míos", finalizó.

¿Cómo reaccionaron los internautas al relato del hombre que descubrió, tras 51 años de matrimonio, que no era padre de sus hijos?

Los usuarios de TikTok reaccionaron indignados ante el engaño de la esposa del juez y algunos apoyan que se normalicen las pruebas de paternidad en todos los bebés para estar seguros.

"Las pruebas de paternidad deberían de ser un protocolo estándar en todos los nacimientos", "Le ofrecí a mi esposo una prueba de paternidad de mis hijos, porque yo sé al 100% que son míos y él merecía lo mismo. Nunca lo engañé, pero se la ofrecí", "Lo que haces en la oscuridad, siempre sale a la luz", "Ella privó a este hombre de tener su propia descendencia", "Mi abuelo solía decir: 'Bebé de mamá, de papá quizás'", "Usa el humor para enmascarar el dolor. Saber la verdad a su edad después de tanto tiempo es devastador", escribieron algunos.



Unos pocos se identificaron con la historia y compartieron que también hicieron el mismo descubrimiento después de 17, 18 ó hasta 27 años.