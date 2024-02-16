Mujer hace creer a su esposo que está embarazada de otro: broma hace enojar a TikTok

Video Señales para saber si tu novio te engaña, según TikTok: esconder su celular es el primer paso

En TikTok, hay una gran cantidad de usuarios que se dedican a hacer bromas a desconocidos, incluso a sus familiares; algunas pueden ser divertidas y otras muy pesadas, como le ocurrió a esta mujer que le hizo creer a su esposo que estaba esperando un hijo de otro hombre.

TikToker hace broma pesada a su esposo, le hace creer que está embarazada de otro hombre Imagen TikTok @_sharonvivian

Mujer juega broma pesada a su esposo: Le hace creer que está embarazada de alguien más

A través de su cuenta de TikTok, la usuaria @_sharonvivian contó a sus seguidores cómo engañó a su esposo, al hacerle creer que estaba esperando otro bebé, cuando él ya se había sometido a una vasectomía.

Todo comenzó cuando Sharon le escribió por WhatsApp a su pareja lo del embarazo, haciéndole creer que se había equivocado de chat.

“Creo que estoy embarazada, pero no se puede enterar Luis. No sé qué hacer”, se puede leer en el chat.



De inmediato, Luis subió a la habitación para hablar sobre la situación, mostrando un semblante serio y con su teléfono en mano. Se acerca a la orilla de la cama y le pregunta a Sharon qué era lo que estaba pasando, mientras ella sigue fingiendo que no pasa nada.

Mientras Luis está tratando de entender la situación, Sharon comparte en el clip que él se hizo la vasectomía hace más de un año, por lo que es casi imposible que el futuro bebé fuera suyo.

Al ver su cara de preocupación, Sharon finalmente le dice que es una broma, deteniendo el video para mostrarle que estaba mintiendo sobre el asunto, además de pedirle disculpas en reiteradas ocasiones.

“No (te perdono), mi amor, esa es una broma muy pesada. La familia es preciosa, es lo más hermoso que tenemos en la vida”, responde su marido.



Tras el susto, la pareja hizo las paces, pero los seguidores de Sharon, que tiene más de 3.7 millones en TikTok, se molestaron con ella, ya que su contenido tiende a compartir la excelente dinámica familiar que tiene en casa con su esposo y sus dos niños.

Seguidores de Sharon se molestan por la broma pesada que hizo a su esposo

Aunque en otros videos Sharon le ha hecho bromas a su marido, ninguna había sido tan pesada como esta, incluso su reacción era de esperarse, ya que dicho acto ponía en riesgo su relación.



Sus seguidores, en su mayoría mujeres, destacaron que no debía bromear con su marido así, ya que muchas de ellas quisieran encontrarse a una persona así en sus vidas.

“Ay, qué lindo”, “¿Dónde se consigue un esposo así?”, “Le debes una disculpa pública”, “Catalina, cuide a ese hombre, que usted y yo no somos amiga”, “La que lloró fui yo”, “No lo hagas”, “Pídele perdón, dale todo lo que quiera” y “Me dieron ganas de llorar por él”, fueron algunos de los textos que recibió.