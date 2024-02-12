Hacen creer a su amigo que cayó en coma por 10 años tras borrachera: hasta pensó que ya era papá

Video Jóvenes salen de fiesta con sus papás y pasa de todo: a unos hasta los detuvo una patrulla

Hacen creer a su amigo que cayó en coma por 10 años en una broma viral

Top Notch Idiots es un canal de Youtube dedicado a la creación de bromas y retos virales. Su popularidad es tal que, al día de hoy, acumula casi 4 millones de suscriptores.

En diciembre de 2022, quisieron celebrar que estaban a punto de llegar a los 3 millones de seguidores muy a su estilo, con un chiste un tanto pesado.

Opto, uno de los creadores de los videos, le hizo creer a su mejor amigo que harían una fiesta para festejar el hito en su carrera. Sin embargo, esa era tan solo la excusa para embriagarlo. Una vez adentrados en ambiente, Opto le dio una sustancia que llevó al joven a un intenso sueño.

En ese momento, lo trasladaron a un ‘hospital’ (parece ser un set) donde esperaron pacientemente a que despertara.

Una vez que el joven recobró la conciencia, se veía desubicado. Al poco tiempo, un ‘doctor’ llegó a la habitación para darle la noticia: “Has estado en coma por los últimos diez años (...) Sufriste un trauma cerebral, tienes mucho que procesar”.

En un video viral, Top Notch Idiots le hacen creer a un amigo que cayó en coma por 10 años después de una borrachera. Imagen Youtube



Para hacer más realista la broma, Opto se puso maquillaje especial y, cuando entró al supuesto cuarto de hospital, se veía mayor.

En ese ‘primer encuentro’, el creador de contenido le contó a su amigo lo que supuestamente había pasado: entre trago y trago, se cayó y golpeó en la cabeza, lo que lo llevó a un profundo coma.

Después, el influencer le contó a su amigo algunas de las cosas que habían pasado mientras él estuvo inconsciente, como que su novia tuvo un hijo de él.

Con un rostro completamente atónito, el joven pidió ver a su descendiente. Sin embargo, en su interacción está tan confundido que apenas y cruza palabra con un chico de 10 años que contrataron para el ‘sketch’.

La broma acaba cuando Opto le reitera a su amigo que “muchas cosas han cambiado” desde que cayó en coma y una enfermera ‘alien’ entra al cuarto para revisar sus signos vitales.

Internet reacciona a la broma de amigos que le hicieron creer a uno que había caído en coma

La elaborada broma de Top Notch Idiots no hizo más que sumar a su popularidad. Desde su publicación en diciembre de 2022 a la fecha, el clip acumula más de 7 millones de vistas en Youtube, 281 mil ‘likes’ y cientos de comentarios.

En esta sección, miles de internautas han externado lo gracioso que les pareció el ‘sketch’:

“Esta es fácilmente la mejor broma que he visto en Internet”, “Esta es probablemente la broma más intensa que he visto”, “Esta fue, definitivamente, la broma más aterradora. La reacción del chico no tiene precio”, “Deberían ganar un Oscar por esto” o “Esta es la mejor broma que he visto en la vida, me hubiera gustado que fuera un poco más larga” fueron algunas de sus impresiones.



Muchos aprovecharon los comentarios para decir cuál fue su parte favorita del video viral:

“El doctor fue el personaje más convincente”, “El pobre hombre tuvo esa cara de confusión por 5 minutos enteros”, “Él estuvo a punto de llorar cuando vio a su supuesto hijo entrar por la puerta”, “La manera en la que vio a su ‘hijo’ antes de poder decir una palabra”, “Cuando entró el niño y le dijo ‘hola, papá’ empecé a reír”.



Otros tantos, coincidieron en que la mentira debió seguir un poco más:

“Esta broma es alocada, me hubiera gustado que la siguieran un poco más”, “Pudieron haber continuado por meses y hubiera sido el mejor ‘reality show’”.



Entre los comentarios también se encontraron: “Le acabas de regresar 10 años de vida a tu amigo, qué gran regalo”, “Apuesto que este hombre no volverá a tomar alcohol en su vida” o “Nunca perdonaría a mis amigos si me hicieran esto”.