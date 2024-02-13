Mujer olvida a su esposo en el Uber y él le paga al chofer para no regresarlo con ella: TikTok ríe con su plan

Video Novios que hicieron bromas pesadas en su boda: las novias se indignaron y las redes ardieron

Un video se hizo viral en TikTok hace unos días al presentar la historia de un chofer de Uber estadounidense que grabó cuando una mujer olvidó a su esposo en su vehículo y éste, al reaccionar, le pagó al conductor para jugarle una broma y estar libre por una noche.

¿Cómo fue el video en el que una mujer olvida a su esposo en el Uber y éste le paga al conductor para 'liberarse' de su esposa?

PUBLICIDAD

En el clip, se ve cómo la mujer, quien habla por celular, le pide al conductor de Uber que se detenga en una calle y baja del vehículo.

A los 20 minutos de estar conduciendo, el chofer se da cuenta de que traía otro pasajero: el esposo de la señora, ya que despierta repentinamente. El conductor intenta explicarle al pasajero que ya se encuentran en Fairfax, Virginia, ellos eran su último viaje del día y no puede regresar en ese momento al lugar en el que dejó a su mujer, ya que ya había concluído su jornada y planea regresar a casa.

El chofer de Uber se muesra asombrado por no notar que el esposo no bajó del coche y porque la esposa no lo llamó de vuelta.

"No quiero volver. Es cumpleaños de su hermana, yo la odio y ella me odia a mí", explica el hombre, preguntando después si hay casinos cerca de ahí. "Sí, hay un par de casinos", responde el conductor. "¿Me puedes llevar a uno? Te daré $500 dólares. Espérame ahí allá y si mi mujer llama, contéstale, dile que tuvimos un accidente y me quedaré en la sala de emergencias por la noche", propone el señor. "Tengo que ver a mi esposa, no puedo ir a casino", responde el chofer.



El pasajero insiste, pidiéndole al joven que llame a su esposa y le diga que volverá a casa al día siguiente en la mañana con $500 dólares (cerca de $9 mil pesos mexicanos) o tal vez más.

"No creo que sea buena idea", menciona el conductor. "¿Estás loco? Es la mejor idea. Hoy es mi día de suerte. Si no me llevas, te odiaré a ti también", asegura el hombre riéndose por la broma que están a punto de hacer.



Al final, la esposa del chofer le dice que sí y él ríe junto con el señor, con quien choca la mano.

¿Cómo reaccionaron los internautas al video del hombre que le pagó al chofer del Uber para no regresarlo con su esposa?

Aunque algunos de los usuarios de TikTok cuestionaron la veracidad del video, la mayoría lo tomó con humor, incluso comparando al conductor con Jesús.

"Sabes que la situación está difícil cuando Yisus hace de Uber", "La parte 2 se llama '¿Qué pasó ayer?' jajaja", "Sabes que no va a haber accidente cuando Yisus es el conductor", "¿Qué clase de Uber no revisa o mira qué está atrás?", "Qué bueno que lo grabó, porque si no, nadie le creía", "Dudo que sea real, pero si lo fuera, sería un día muy loco", "Así nace una amistad", "Ese señor la vive mejor que nadie", "Como siempre, Jesús ayudando al prójimo", "Así es como los hombres hacemos amigos fácilmente", "Hay que aprovechar las oportunidades", "Jesús haciéndola de Uber y el demonio tentándolo para ir al casino jajaja", "Amé", escribieron algunos.

Hombre paga a conductor de Uber para no regresarlo con su esposa Imagen TikTok



Aunque se desconoce a ciencia cierta el origen del video y la fecha en la que fue grabado, el clip subido a TikTok al respecto ya tiene más de 4.8 millones de reproducciones y medio millón de 'me gusta'.