¿Es real? Joven queda con el "corazón roto" tras finalizar relación con un hombre de la tercera edad y la critican

El video de la usuaria de TikTok @soymessii se volvió viral, aunque muchas personas se cuestionan si es verdad que Juan, un hombre de la tercera edad, terminó la relación.

Liliana Carmona.
Muchos internautas han utilizado Tiktok para compartir su historia de amor, ya sea que llegaron al altar o simplemente algo salió mal y se separaron, tal y como lo hizo una usuaria que se volvió viral al compartir que le habían roto el corazón.

Joven presume en TikTok su relación con un hombre de la tercera edad en TikTok

La cuenta de TikTok @soymessii compartió un video donde aparece una chica junto a su novio Juan, una persona de la tercera edad. La pareja se besa, comparte un café y pasa tiempo en el parque, recibiendo múltiples críticas y chistes.

Posteriormente, la chica volvió a subir el video, solo que al final aparece llorando a cámara, como si estuviera recordando los buenos momentos de su historia de amor.

“Tengo el corazón roto”, se lee en el video mientras rememora los momentos con su amado.

La joven se cubre el rostro en varias ocasiones, como si intentara contener el llanto, haciendo creer a sus seguidores que tras subir clip original, Juan terminó su relación con ella.

“La chica del video soy yo, estoy en cama, me dejó Juan”, expresó.
@soymessii

Juan y yo ya no estamos juntos! Yo decidí hacer la relación pública por eso sentí que debía contarles ♥️ #viral

♬ sonido original - no soy messi


A pesar que el clip de la pareja no tiene otra marca de agua, los usuarios pusieron en duda la autenticidad de la historia, incluso muchos pensaron que se trataba de una broma, como el contenido que suele subir en su perfil.

“¿Te dejó o dejó este mundo”, “Chat, esto no es real”, “La del video es otra persona”, “Jajajaja, Don Juan regresa”, “Romeo y su nieta”, “¿Cuántos años te saca?”, “Pensaba que era su abuelo, pero después de ver lo primero me di cuenta que no” y “La Dama y el Moribundo”, fueron algunos textos.

¿Es real la historia de Juan y la tiktokera? Esto es lo que sabemos

Después de que los internautas bromear sobre la relación de Juan y la tiktoker, varios se dieron cuenta que no eran la misma chica, por lo que comenzaron a preguntar de quién era el video original.

Finalmente, la usuaria @Queen Palo respondió que era ella la que aparece en el video, aunque no hay cómo corroborarlo, ya que tiene su cuenta privada y no se puede saber si subió realmente el video.

@soymessii

Mmm #lifehack

♬ sonido original - no soy messi


La usuaria ‘No soy Messi’ tiene 3,2 millones de seguidores, además de 162,2 millones de ‘me gusta’ gracias a los dúos que hace con los videos de otras cuentas.

No olvides dejar tu respuesta en la sección de comentarios.


