Mujer ve cómo la generación Z baila la 'Macarena' y asegura ser una "anciana": ¿arruinaron la coreografía?

El baile de la 'Macarena' es uno de los más conocidos a nivel mundial y un símbolo de la cultura popular que puede ser llevado a cabo por cualquier persona sin importar su país de procedencia o lenguaje.

Sus sencillos pasos sólo requieren mover las manos a diferentes partes del cuerpo como a los brazos, la nuca o la cadera al ritmo de la música y desde que se lanzó dicha canción en 1993, se ha mantenido la misma serie de pasos o al menos eso se creía, pues una chica reveló que las generaciones más jóvenes la cambiaron, te explicamos.

Mujer ve cómo la generación Z baila la 'Macarena' y queda confundida: vide explota en redes

Se trata de Myriam Vega (@palitogv), una tiktoker que en su cuenta documentó el pasado 11 de diciembre cómo al asistir a una reunión terminó confundida por lo que vio.

Al parecer la mujer mexicana estaba disfrutando de lo que parecía una fiesta de cumpleaños y al momento de sonar la 'Macarena', un grupo de adolescentes fue a la pista para bailarla con ánimo.

Si bien ella pensó que realizarían la popular coreografía, resulta cambiaron parte de los pasos, pues al mover las manos, lo hacían para simular las olas del mar y también los brazos los agitaron de izquierda a derecha.



Lo más extraño de todo es que también hicieron un movimiento cruzado de piernas, lo cual jamás se había visto antes en la serie de pasos original.

Después de grabarlos, Myriam hizo una cara de confusión, pues no tenía ni idea de dónde habían "sacado" esa coreografía, pero lo que causó gracia en TikTok es que se llamó a sí misma una "anciana" por lo que acababa de vivir.

"Sintiéndome anciana por ver cómo las nuevas generaciones bailan la 'Macarena' fue el texto que acompañó el clip.

Usuarios de TikTok expresaron su opinión respecto a la nueva coreografía de la 'Macarena'

Sin esperarlo, el material explotó en la red social con más de 1.7 millones de views en tan solo un día y estas diferencias en el baile hicieron que los internautas reaccionaran argumentando que ellos harían una expresión similar a la de ella, pues no les agrada esta versión y además, que la 'Macarena' no es único baile que las nuevas generaciones modificaron.

"Ve cómo bailan el asereje y te juro te quedas igual de sorprendida", "Ponlos a ver cómo bailan el payaso de rodeo y te da un infarto", "Y no has visto como bailan el caballo dorado", "Se que no es el mismo género, pero casi me arranco los ojos al ver cómo bailaban 'Tití me pregunto' en Texas jaja", "Que generación tan tonta... todo arruinan", "Destruyeron la 'Macarena' eso es seguro" o "Es como una mezcla de la coreo de Macarena con el Meneaito", fueron algunos.



Aunque nadie sabe exactamente quién creó la coreografía, algunos usuarios que pertenecen a la generación Z explicaron que ellos jamás habían visto este tipo de baile y por lo mismo, no la replicarían.

"Me niego a bailar la Macarena así, nunca jamás en la vida", "Soy de la nueva generación pero bailo la macarena como los de la generación anterior", "Soy joven pero ni loca bailo así,yo soy fiel a la propia macarena", "Me niego rotundamente a aceptar bailar la macarena así con mi generación", "¿Cómo que tengo 18 y nunca había visto bailar la Macarena de esa forma?", "Seguiré bailando la Macarena como se debe" y "Tengo 23 y no lo bailo así, eso se aprende desde la cuna con los nuestros padres", fue lo que aseguraron.

