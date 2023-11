Joven descubre extraña manera en que bailan 'Danza kuduro' en Europa: latinos enfurecen

Gracias a diversos artistas latinos el reggaetón se volvió uno de los géneros musicales más escuchados. Si bien en años anteriores las canciones con estos ritmos solo se popularizaron en América Latina, hoy en día es muy diferente, ya que llegan a todos los rincones del mundo.

Es natural pensar que dichos tracks se bailan con movimientos marcados de cadera y sensualidad, pero el usuario de TikTok @yoyiii19_ demostró sufrir un choque cultural extremo relacionado a él tras viajar al extranjero.

Así bailan 'Danza Kuduro' de Don Omar en Europa: latinos se burlan

Resulta que tras recorrer Europa el chileno visitó una discoteca para ver cómo era la vida nocturna y aunque todo parecía normal, el ambiente cambió al iniciar la canción 'Danza Kuduro' de Don Omar.

Las personas que se acercaron al centro de la pista no mostraron algún paso de reggaetón, más bien hicieron una peculiar coreografía grupal con un estilo totalmente diferente libre de contacto cuerpo con cuerpo.

Aunque no se confirma, el material revela que posiblemente los pasos están inspirados en el género 'country' debido a que se repite una secuencia de pasos una y otra vez.



Su clip publicado el pasado 17 de octubre tiene casi 1 millón de vistas y en los comentarios, los primeros en reaccionar con burlas y opiniones extremistas fueron los latinos, quienes estaban indignados por lo que estaban viendo.

"Pero si no es el Just Dance", "La primera vez que vi eso quede, casi me da algo, ¿cómo es posible este suceso? Jajajajaja", "Bailan como los de 'High School Musical', qué horror", "Esto es una abominación", "Cualquier latino si hubiera estado allí: Quítate te voy a enseñar cómo se hace", "¿Pero qué hicimos para ver esto?", "Hablo por todos los latinos porque seguramente esto nos enojó mucho", "Necesito ir a Europa a enseñarles a bailarla bien", "Aberración de baile", "Mejor no la bailen jaja, así no", "Esto es surreal, no puedo creerlo", es lo que expresaron.



Curiosamente algunos remarcaron que si bien el baile podría no ser el correcto, es de gran ayuda para aquellos que no saben moverse al ritmo del reggaetón, pues no necesita de movimientos bruscos ni contacto físico.

Como dato extra, si creías que era un video falso, usuarios latinos que también han visitado discotecas en Europa confirmaron que han visto cómo 'Danza Kuduro' es bailada como si se tratara de una tabla rítmica y también quedaron anonadados.



Este no es el primer video de éste tipo, pues a principios de año una usuaria de TikTok expuso que 'Tití me preguntó' de Bad Bunny también tiene una coreografía totalmente alejada de los movimientos de reggaetón en Texas, Estados Unidos.

¿Tú qué piensas acerca del video? Dinos en los comentarios.

