Estos son los emojis que debes dejar de usar si no quieres sentirte viejo: encuesta los revela

Antes que los stickers de WhatsApp se volvieran los favoritos para comunicarse, las personas utilizaban únicamente los emojis, los cuales se encontraban instalados de manera automática.

Encuesta revela cuáles son los emojis que las 'personas mayores' usan

Hoy en día, aún son utilizados por millones alrededor del mundo; no obstante de acuerdo a la generación Z, parece ser que algunos de estos solo son utilizados de manera regular a quienes denominan como 'personas mayores'.

De acuerdo a una encuesta realizada por la empresa Perspectus Global y replicada por diversos medios el pasado 11 de octubre, en ella se habló con más de 2 mil jóvenes de 16 a 29 años y se concluyó que 10 emojis en específico son enviados por personas 'viejas'.

El más mencionado como un emoji hostil y negativo fue el de pulgar hacia arriba, el cual causa inquietud en los jóvenes cuando se comunican en el ámbito laboral.

Incluso se inició un movimiento para cancelarlo y los usuarios, en su mayoría millennials, se mostraron tanto confundidos como enojados por la situación, lo cual hizo que se expresaran en las diversas redes sociales.

Internet se dividió ante el resultado de encuesta sobre emojis

"¿Por qué sientes que es inquietante? Pregunta honesta... Porque así es literalmente como respondo al 90 por ciento de los mensajes", "A mí encanta porque significa muchas cosas. Significa 'Apruebo' o 'Entendí y obedeceré' o 'Estoy de acuerdo', es concreto y no genera confusión, quizá ellos están mal", "En un solo hilo de Reddit se discutía que tener 👍 usado de forma pasiva agresiva era mezquino, no los entiendo" o " Me aseguraré de utilizar los pulgares hacia arriban forma de emoji cuando trate con cualquier persona. La generación Z es de cristal".



Por otro lado, personas que aseguraron formar parte de la generación Z también se manifestaron y comentaron que no todos están de acuerdo con el señalamiento de la encuesta.

"No sé a quiénes les preguntaron pero tengo 18 años y siempre uso ese emoji", "No hablen por todos, todos los emojis son geniales y me cuesta trabajo creer que esto sea una realidad", y "Soy generación Z y esto es simplemente ridículo, arriba el emoji del pulgar", fueron otros puntos de vista en Twitter.



Al final también explicaron aquellos que estuvieron en contra, que la supuesta 'hostilidad' se puede generar por el contexto del mensaje o de quién provenga, pero no es una razón necesaria para que sea cancelado.

Estos son los otros emojis que también fueron señalados como por la Generación Z que se cree los usan las personas mayores.

1.-Pulgar arriba 👍

2.-Corazón rojo ❤️

3.-OK mano 👌

4.-Marca de verificación ✔️

5.-Popo 💩

6.-Cara de llanto fuerte 😭

7.-Mono con ojos tapados 🙈

8.-Aplausos 👏

9.-Marca de beso 💋

10.-Cara de mueca 😬