¿Quién es el ‘señor coquette’ y por qué todos quieren bailar como él? Hasta le pagan por los ‘prohibidos’
Un hombre que tiene una manera peculiar de bailar se está robando la atención de todo TikTok: ¿quién es el ‘señor coquette’?
Internet nos ha regalado un sinfín de personajes, desde personas del común que se convirtieron en memes por accidente, influencers que alcanzaron la fama en redes sociales y un sinfín más.
La última figura en conquistar las plataformas digitales es un hombre que aparece bailando en videos de TikTok y que los internautas han apodado ‘señor coquette’. Te contamos quién es y qué lo hace tan interesante.
‘Señor coquette’ conquista TikTok con sus bailes: ¿quién es?
‘Señor coquette’ es el nombre con el que otros usuarios apodaron a un hombre que aparece frecuentemente en los videos de Efraín N (‘@efrainnarv956’) en TikTok.
La cuenta está principalmente dedicada a grabaciones de los bailes en una pulga Álamo, Texas, Estados Unidos. Una pulga es como coloquialmente se llama a mercados que combinan venta de todo tipo de productos, comida y bailes.
En sus publicaciones, se puede ver todo un desfile de personalidades que se dan cita en la pista de baile, desde curiosos a los que ya se hicieron de fama ahí.
@efrainnarv956
Disfrutando baile pulga alamo texas💃🕺🎶#baile #pulgaalamotx🔥 #956rgv🌴 #texas #foryou♬ sonido original - efrain n
El ‘señor coquette’ es uno de ellos. Se trata de un hombre maduro que mueve sus pies, caderas y manos al ritmo que suene en las bocinas, haciéndolo destacar del resto de los asistentes. Además, suele usar distintivos como pelucas, vestidos o, simplemente, llevar su camisa levantada por encima del ombligo.
@efrainnarv956
Disfrutando baile pulga almo texas💃🕺🎶#baile #pulgaalamotx🔥 #956rgv🌴 #texas #foryou♬ sonido original - efrain n
Sus ‘pasos prohibidos’ le han valido tanta fama en la pulga y en Internet que, incluso, hay quienes le pagan por bailar con él. En algunos clips se aprecia que ‘guarda’ su dinero a la altura de sus pantalones o en su camisa.
@efrainnarv956
Disfrutando baile pulga alamo texas💃🕺🎶#baile #pulgaalamotx🔥 #956rgv🌴 #texas #foryou♬ sonido original - efrain n
Si bien se presume que se llama Efraín N, hasta el momento, el hombre viral no ha confirmado su nombre ni contado más detalles sobre su vida.
TikTok reacciona al ‘señor coquette’ que se hizo viral
Si bien la identidad real del ‘señor coquette’ aún no se devela, en TikTok no hace más que crecer su popularidad.
Los videos en los que aparece suman miles de reproducciones en la red social y se le ha convertido en el protagonista de memes que combinan las tendencias de los corridos tumbados con la moda coquette. “Yo y los coquette tumbados cuando suena”, “Yo y lo belicoquette”, “Yo y los tumbette”, son algunos de las publicaciones que se han hecho en su nombre.
Además, con comentarios, cientos de internautas expresan lo mucho que disfrutan verlo bailar:
“Y sin prejuicio alguno, ¡felicidades”, “Me encanta, no molesta a nadie y solo pasa un buen rato”, “Está viviendo su mejor vida”, “Tan lindo”, “Ni yo meneo las caderas tan bien como él”, “El mejor lugar para jubilarse”, “Qué bien bailan”, “Solo falto yo en ese baile”, “Un ícono”, “El divo luciendo el tajo de la apendicitis, un capo”, “A mí el señor me cae tan bien”, “Cuando en la embajada (estadounidense) me pregunten para qué quiero la visa diré que para ir ahí”.
@randomv76
Ya me vi sacando los prohibidos el fin de semana #viral #prohibidos🔥🕺 #fyp estiqueta a tu amigo que baila asi♬ FIRST LOVE - Oscar Ortiz & Edgardo Nuñez
Eso sí, tampoco han faltado quienes señalan lo surreales que les parecen los videos de la pulga de Álamo:
“Entre más lo ves, más raro se pone”, “¿Pues qué decía la invitación?”, “Cada video que veo, se desbloquea un nuevo personaje”, “Tengo tantas preguntas”, “Este lugar tiene que ser estudiado de alguna manera, pasan demasiadas cosas”, “Ya vi mil videos, ¿alguien me explica bien?”.
¿Conocías al ‘señor coquette’ de TikTok? Cuéntanos en los comentarios si pagarías por bailar con él.