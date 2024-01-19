¿Michael Jackson reencarnó? Este niño se parece tanto a él que lo eligieron para la ‘biopic’

Video Michael Jackson era calvo y nadie se dio cuenta: usó pelucas por 25 años, a raíz de un accidente

“¿ Eres tú, Michael Jackson? ”, esa es la pregunta que muchos se hacen al ver a Juliano Krue bailar y vestirse como el ‘Rey del Pop’. Ahora, el talento del joven artista llegará a las pantallas grandes para formar parte de la 'biopic' del fallecido cantante y bailarín. Te contamos todo al respecto.

Juliano Krue Valdi interpretará a Michael Jackson de niño en película biográfica

La película biográfica del cantante de ‘Thriller’ ya escogió a uno de sus actores principales.

El pasado 18 de enero, la producción de la cinta dio a conocer que Juliano Krue Valdi será quien le dará vida al artista en su etapa infantil, cuando aún formaba parte de The Jacksons Five y su consecuente ascenso a la fama.

El actor de 9 años ha ganado gran popularidad en redes sociales, donde se hace llamar Wow Juliano, por sus caracterizaciones como el ‘Rey del Pop’.

“Esta oportunidad es muy importante para mí porque Michael Jackson es el ‘Rey del Pop’ y es muy especial en mi corazón. He bailado sus canciones por 5 años. Me hace sentir especial y bien conmigo mismo, me encanta la energía de Michael Jackson”, afirmó la naciente estrella en un comunicado de prensa.

Juliano Krue Valdi interpretará a Michael Jackson de niño en la película biográfica del 'Rey del Pop'. Imagen Getty Images/Instagram



Por su parte, la producción resaltó que el pequeño y la leyenda de la música comparten un “alma vieja”: “Cuando Michael era muy joven – 11 años – asombró al mundo, poseyendo el espíritu y el talento de un adulto. Era verdaderamente un alma vieja. Él y Juliano tienen eso en común”, expresó el productor Graham King en un comunicado.

“Más allá de ser un joven talento fenomenal, Juliano está profundamente inspirado por Michael y su música, y ha logrado traducir esa inspiración en una presencia y actuación que captura la verdadera magia del joven Michael Jackson”, añadió.

Juliano Krue Valdi conquista en videos bailando como Michael Jackson

Si bien el nombre del joven intérprete es desconocido para muchos, al verlo en la pista de baile, más de uno ha invocado a un Michael Jackson infantil.

En redes sociales se hace llamar Wow Juliano y comparte sus caracterizaciones como el ‘Rey del Pop’. En Instagram acumula más de 140 mil seguidores y en Youtube, 765 mil.

En plataformas digitales, de personas han expresado su admiración por el gran talento de Juliano Krue con comentarios como:

“Simplemente genial”, “Michael (Jackson) estaría muy orgulloso”, “Llegó un nuevo Jackson”, “Tus pasos son tan parecidos a los de Michael”, “Pequeño Michael Jackson”, “Ese ‘moon walk’ es increíble”, “Lo hace a la perfección”, “Realmente eres bueno” o “Me encanta su baile”.

Detalles sobre la ‘biopic’ de Michael Jackson

‘Michael’ será el título de la película biográfica del ‘Rey del Pop’. Además de Juliano Krue Valdi, el elenco de la cinta contará con Jaafar Jackson, sobrino del propio Michael, en el reparto. Él será el encargado de interpretarlo de adulto.

Antoine Fuqua es el director del proyecto, que contempla el 18 de abril de 2025 como fecha de estreno y que empezará rodaje la próxima semana.

First look at the ‘MICHAEL JACKSON’ biopic.



Starring Michael Jackson’s nephew Jaafar Jackson as the musician. pic.twitter.com/ycCf6PDwtU — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 19, 2024



La producción estará a cargo de Graham King, quien trabajo en ‘Bohemian Rhapsody’, así como John Branca y John McClain, coejecutores del patrimonio de Michael Jackson. La revista ‘Variety’ señala que esto “podría influenciar la manera en la que ‘Michael’ retrata las múltiples acusaciones de abuso sexual infantil que se presentaron contra el cantante durante su carrera y tras su muerte”.

El guion estará a cargo de John Logan.

Hasta el momento, la sinopsis de la ‘biopic’ la describe de la siguiente manera: “'Michael' traerá al público una interpretación fascinante y honesta del hombre brillante pero complicado que se convirtió en el ‘Rey del Pop’. La película presenta sus triunfos y tragedias a una escala cinematográfica épica, desde su lado humano y sus luchas personales hasta su innegable genio creativo, ejemplificado por sus actuaciones más icónicas. Como nunca antes, el público experimentará una mirada interna a uno de los artistas más influyentes y pioneros que el mundo haya conocido”.

¿Te llama la atención la película biográfica de Michael Jackson?, ¿crees que Juliano Krue tiene lo necesario para interpretarlo de niño?