Mujer estalla contra la esposa de su hijo en plena boda por ponerlo a bailar 'El mandilón': video indigna a TikTok

Video Estas tías arruinaron el vals de los novios por una tradición: ¿vale la pena?

Los videos de una mujer en su boda se hicieron virales en TikTok y no sólo por el 'tradicional' baile que 'puso' a bailar a su ahora esposo, llamado 'El Mandilón', sino también por la reacción de su suegra ante tal performance, los cuales algunos califican como "exagerada".

No cabe duda que muchas parejas se han hecho virales por su singular estilo de cómo han llevado a cabo su boda, ya sea usando atuendos divertidos, disfraces, o por sus bailes, los cuales pueden ser muy originales o llenos de tradición.

PUBLICIDAD

¿Cuál fue el baile que hizo estallar a la mamá del novio durante la boda?

Uno de los bailes tradicionales que los novios eligieron para el enlace, según puede verse en los videos de TikTok de la usuaria @dayana_silverio2, fue el de 'El Mandilón', en el que le colocaron al novio un mandil y le dieron a una bebé y una escoba, mientras que la novia fue equipada con un sombrero negro tejano y un cinturón.

El animador del evento le dice al ahora esposo: "Lo que te espera en el futuro", mientras él y su esposa bailan en el centro de la pista.

La letra de la canción dice: "Ya no puedes salir, a pasear por ahí. ¡Mandilón, mandilón! Ya no puede gozar, pues le estorba el mandil, mandilón, mandilón. Mandilón es aquel que lo manda la novia, la esposa, la suegra".

@dayana_silverio2 sin duda fue la mejor boda del año❤️‍🩹 ustedes también bailan el mandilón? ♬ que bonito mi mandilon - dino^namjonista💚



El clip, de tan sólo 37 segundos de duración, ya cuenta con más de 5.1 millones de reproducciones en menos de un mes de haber sido subido a la plataforma de videos, además de casi medio millón de 'me gusta' y mil 100 comentarios.

¿Cuál fue la reacción de la mamá del novio al verlo bailar 'El Mandilón'?

En otro video de la misma cuenta de TikTok se ve la reacción de la suegra después de que, según palabras de la novia, ésta "le dio su recio con el cinturón a su esposo y su suegra se enojó".

En el clip se aprecia cómo la pareja se encuentra aún bailando durante la canción en la pista de baile con otras dos personas, cuando la madre del novio se aproxima a su hijo, le quita la escoba y se la da a la novia visiblemente molesta, quien no la recibe y la deja caer en el piso. Luego, se pone a bailar con su hijo.

"Mi suegra también se molestó por ver a su hijo de 'mandilón', yo me molesté, porque no supo aceptar mis tradiciones, pero no me importó jajaja yo me divertí y mi esposo también", aseguró la novia en el video.



Al final de la canción se ve cómo la suegra toma a la pequeña que su hijo trae en brazos y le reclama algo a la novia, quien niega con la cabeza. Ambas terminan molestas y la novia decide ignorarla.

@dayana_silverio2 Respuesta a @user728zai jsjs por qué son así? al final salió todo como yo quería ♬ sonido original - dino^namjonista💚

El video cuenta ya con 3.4 millones de vista, a 10 días de haber sido posteado en dicha plataforma, además tiene más de 87 mil 100 'likes' y más de mil 500 comentarios.

PUBLICIDAD

¿Qué comentaron los internautas ante el video de la suegra que se molestó porque su hijo bailó 'El Mandilón'?

Los usuarios de TikTok reaccionaron indignados ante el comportamiento de la madre del novio, quien les hizo pasar un rato amargo a los esposos por un baile de 'broma', que para la familia de la novia significaba una tradición.

"Un cinturonazo a la suegra para que se esté en paz", "Que viva la suegra..., pero muy lejos", "¿Qué pe*o con la doña? Espero que el hijo no tenga mamitis, sino ese matrimonio valdrá gorro", "Qué bueno que no tomaste la escoba", "Normalicemos bodas sin invitar a la suegra", "Qué suegra tan odiosa", "Pin**e gente que no tolera la felicidad de los otros y que sólo es una pin**e canción", "En mi pueblo también es una tradición que se baile en la boda 'El Mandilón'", manifestaron algunos.



Muchos tomaron con humor los videos y a algunos otros les llamó la atención la niña que llevaba en brazos el novio, que terminó barriendo en un momento de la canción.

A pesar de todo, la novia aseguró que, desgraciadamente, vive en la misma casa que su suegra, aunque tanto sus comentarios como los videos demuestran que no se llevan nada bien.