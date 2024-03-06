‘La culebritica’, el baile viral que cautivó a los latinos en TikTok: ¿cómo surgió la tendencia?

Video Latinos conquistan el mundo con su baile: sacaron los 'pasos prohibidos' en Europa

TikTok tiene una nueva obsesión. ‘La culebritica’ no deja de sonar en los ‘feeds’ de cientos de usuarios que ven a otros moverse al ritmo de la cumbia que Grupo 5 lanzó en 2007. Esta es la historia detrás del baile viral.

En TikTok arrasa el baile de ‘La culebritica’, de Grupo 5

La canción se estrenó hace 17 años, pero no fue sino hasta fechas recientes que alcanzó mayor popularidad e, incluso, ha llegado a otros países más allá de Perú. Todo, gracias a una tendencia de TikTok.

En la plataforma de videos cortos, el audio se ha usado en más de 68 mil publicaciones y cuenta con decenas de menciones en hashtags.



En los clips, se ve a al menos dos personas mover las caderas al ritmo de ‘La culebritica’, aunque también se encuentran coreografías grupales y uno que otro ‘post’ de broma.

La popularidad de la canción de Grupo 5 es tal que llegó hasta Uganda, donde el grupo de baile Hypers Kids Africa hizo su propia versión de los ‘pasos prohibidos’.



La primera publicación de este fenómeno viral se puede rastrear a mediados de enero pasado, cuando el coreógrafo peruano Miguel Alessandro, o ‘Miguelito’, colgó un video bailando la canción. Para darle un toque bromista, escribió sobre las imágenes: “Ellas: ¿por qué se tardarán tanto del fútbol? Mi amigo y yo después de perder por goleada:”.

La manera tan peculiar y la emoción que le imprimieron a su danza fue lo que cautivó a miles de internautas.



Las publicaciones posteriores que se ven en TikTok del baile de ‘La culebritica’ replican dicha coreografía.

La coreografía de ‘La culebritica’ tiene una larga historia

No es solo la canción de Grupo 5 la que lleva ya varios años al aire. Desde su lanzamiento en el 2007, ‘La culebritica’ estuvo acompañada de una coreografía.

El encargado de poner los pasos de baile de esa primera versión, según reporta el diario ‘La República’, fue Fernando León, un coreógrafo destacado en el entretenimiento en Perú.

En una entrevista del 2020, el bailarín reveló que, cuando escuchó el tema por primera vez, le “pareció un poco rara… no le encontraba mucho sentido”.

No obstante, el trabajo era lo más importante y apremiante:

“La coreografía la armé en dos días, porque ellos me la lanzaron un jueves y el sábado tenían que lanzar la canción en Monsefú”, aseguró en aquella ocasión.