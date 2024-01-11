¿Le faltó emoción? Baile de XV años se hace viral por poca energía de la quinceañera y chambelanes

Video Fiestas de 15 años que salieron mal: a una la dejaron plantada, a otra no le gustó el maquillaje y más

El baile de esta quinceañera brilló… por su falta de entusiasmo en la pista, tanto de parte de la festejada como de los chambelanes. Al menos eso es lo que opinan cientos de usuarios de TikTok, donde la coreografía de la joven se hizo viral. Esta es la historia.

Quinceañera se hace viral por bailar con poca energía

En Internet abundan las historias de XV años, desde las más conmovedoras o graciosas hasta en las que parece que las festejadas fueron eclipsadas durante su vals. Este último es el caso de una joven que se volvió viral por su supuesta apatía al bailar frente a sus invitados.

El usuario de TikTok @laisauriensasha se dedica a montar coreografías para quinceañeras y suele usar su perfil en esta red social para compartir algunos videos de sus proyectos.

A principios de enero de 2024, colgó en la plataforma un par de clips de la fiesta de 15 años de una joven llamada Victoria, en los que se puede apreciar que casi no se mueve al ritmo de la música y en un par de ocasiones olvida los pasos que debe seguir.



El propio autor de las grabaciones se quejó de la actitud de la festejada. “¿Mil horas de ensayo para esto? Renuncio”, “y luego nos echan la culpa a los coreógrafos” y “¿qué les digo” escribió sobre las imágenes.

Si bien no dio más detalles sobre cuánto tiempo ensayaron, si la chica se veía entusiasmada durante la preparación o si los chambelanes eran contratados, de esta manera dejó en claro su molestia con el resultado final.

Los videos se hicieron virales en TikTok: el primero, tuvo más de 2 millones de reproducciones, otro, alcanzó las 18 mil y el último, casi 8 mil.

TikTok reacciona a videos de la quinceañera que bailó con poca energía

Los clips, además, encendieron todo tipo de reacciones entre usuarios de la red social, como dejaron ver en la sección de los comentarios:

“Se ve mejor si le ponen velocidad 2X”, “Yo hubiera contratado chambelanes y de paso una quinceañera”, “Cuando no quiera (fiesta de) XV años, no diré nada, pero habrá señales”, “Lo que más ensayó fue levantarse el tirante de la playera”, “Parece que ensayaron un día antes”, “Me dio flojera verlos” “No bueno, ella ni sabía qué seguía”, “La bachata está en sus venas, solo falta que circule”, “Están mejor las coreografías de la primaria”, “Creo que es importante que, antes que nada, quiera bailar”, “Su enemigo le habrá puesto el baile”.



Tampoco faltaron quienes señalaron que uno de sus chambelanes “la dio más que ella (la quinceañera)” o quienes criticaron el trabajo de los coreógrafos.

“No sé si el maestro de vals fue un niño o ella sola en su cuarto”, “Yo no le hubiera pagado al coreógrafo”, “Dice ‘escojan personas que lo quieran hacer bien’... pues ustedes escojan buenas quinceañeras” o “Si son coreógrafos, tienen la obligación de perfeccionar los bailes, si no, mejor ni se alquilen” fueron algunos de los mensajes que dejaron sobre el contenido viral.



Cuéntanos en los comentarios qué opinas tú de esta situación.