Mexicanos se quedan atorados en el tráfico y se ponen a bailar 'Payaso de rodeo': el video más divertido

Video Latinos conquistan el mundo con su baile: sacaron los 'pasos prohibidos' en Europa

El pasado 6 de febrero, tras la accidental volcadura de un tráiler, muchos automovilistas se quedaron parados en el tráfico de la carretera Siglo XXI, ubicada en Michoacán, hasta por 8 horas continuas. Sin embargo, se hicieron virales tras ponerle ritmo a este embotellamiento y tomarlo por el lado positivo bailando la popular canción 'Payaso de rodeo'.

El tema, interpretado por Caballo Dorado, se ha convertido ya en un clásico que se baila en todas las bodas, XV años y otras celebraciones mexicanas, desde su lanzamiento en 2003.

¿Cómo fue el video que se hizo viral de las personas que bailaron 'Payaso de rodeo' mientras se encontraban paradas en el tráfico?

Usuarios de TikTok y X (antes Twitter) documentaron el hecho en video, una de ellas, Jessica Anguiano mostró cómo fue el baile que se organizó en plena noche en el kilómetro 269 de la autopista.

La joven escribió en el clip: "Mi mamá: Pobrecita mi hija, se quedó varada 8 horas en el tráfico", mientras mostró algunos títulos de prensa que dieron cobertura a la noticia. Después colocó: "Yo bien a gusto bailando 'Payaso de rodeo' en la carretera", mostrando cómo fueron aquellos instantes en los que la gente se organizó para realizar la famosa coreografía y comentando además en la descripción: "Pero las risas no faltaron".

También en X surgió otro video en el que ya se ven a pocas personas bailando, mientras los demás conductores siguen esperando en sus vehículos.

Al final, el tráiler pudo ser retirado con ayuda de varias grúas y maniobras, según informaron medios locales.

¿Cómo tomaron los internautas la noticia de las personas que bailaron 'Payaso de rodeo' durante el tráfico en la autopista?

Todos aplaudieron el ingenio y el positivismo que los mexicanos que se encontraban en medio del tráfico sacaron a flote durante la adversidad.

"El surrealismo de México, nos amo", "Llegaron tarde, pero lo bailado nadie lo quita", "Imagínate vivir en Europa y perderte de esto", "México, nunca dejes de existir", "Amo ser mexicana", "Mi México mágico", "Se hubieran aventado el 'No rompas más', ya estaban organizados", "La la land se puso raro", "Esto es ser mexicano", "Gente que me cae muy bien", "Cosas que sólo pasan en México", "México siendo México", "Al mal tiempo buena cara", "Qué padre", escribieron algunos.

Los mexicanos bailan 'Payaso de rodeo' en todos lados

Esta no ha sido la única ocasión que los mexicanos sorprenden bailando el éxito de Caballo Dorado, pues cabe recordar que en 2022 fueron captados haciendo los pasos en Qatar, a tan sólo unas horas de que se inaugurara el Mundial de fútbol.

