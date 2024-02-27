La Chona vs Sergio el bailador, ¿quién ganaría una batalla de baile? El debate hace arder las redes

Video Músico toca 'La Chona' en calles de Las Vegas y se arma tremendo baile (y no sólo de mexicanos)

Existen canciones mexicanas que dentro de sus letras hablan de personajes ficticios y dos de ellos, causaron furor en Internet porque sus "habilidades" en el baile fueron comparadas, te explicamos.

Internautas debaten en TikTok quién ganaría en un duelo de baile, Sergio el Bailador o La Chona

Todo ocurrió el pasado 25 de febrero cuando el usuario de TikTok, @fran_cober, puso sobre la mesa una pregunta que a nadie se le había ocurrido antes : "¿Quién ganaría un duelo de baile entre Sergio el bailador, aquel hombre que es mencionado en la canción de Bronco y La Chona , la protagonista de una de las composiciones más famosas de Los Tucanes de Tijuana?".

En su video, el joven se muestra con dos personalidades, una que apoya a Sergio el bailador y otra a La Chona. Ambas partes expusieron argumentos convincentes, los cuales estuvieron inspirados en las letras de las canciones originales.

Algo que causó gran impacto fue que si bien no se llegó a una decisión contundente sobre el ganador, al final el creador del clip lanzó la teoría de que 'La Chona', aquella mujer que "diario va a los bailes", engañaba a su marido con Sergio el bailador debido a que Los Tucanes de Tijuana mencionan que ella "luego luego busca bailador".

Dicho planteamiento voló la cabeza de Internet y en pocos días obtuvo más de 700 mil vistas, además de 75 mil 'me gusta'. En la sección de comentarios, los internautas hicieron su propio aporte a la teoría y también debatieron sobre quién se desempeñaría mejor en la pista.

¿Y si Sergio no es realmente engañado, si no que es quien le manda Ramitos de violeta a La Chona?", "La Chona va diario a los bailes osea práctica todos los días, yo digo que si le gana a Sergio", "Es la discusión con más sentido que he escuchado el día de hoy", "Sergio el bailador, obvio", "Team Chona", "Ganó La Chona porque si los dos están en el mismo lugar y al final le aplauden a La Chona, ella es la ganadora, ¿no?", "Mi cabeza me duele por pensar en esto" o "Empate, los dos son cracks", resultaron ser algunos de ellos.



También se mencionó que existen otros personajes populares que deberían entrar a la competencia como Juana la Cubana o El Muñeco, el cual se hizo conocido por el grupo musical La Sociedad.

"Agreguen al Muñeco y Juana la cubana", "¿Se les olvidó el Muñeco?", "No dejen fuera a Juana la Cubana, seguro da una buena competencia también", "¿Qué hay del Muñeco? Yo pienso que ganaría él", "Pero nadie habla de Juana la cubana", "Yo tengo la teoría de que Sergio el Bailador y El Muñeco son la misma persona", "Yo digo que El Muñeco gana aunque tenga un mes que no va a un baile" y "Todavía falta Juana la Cubana, amigos".

A raíz del video se creó un nuevo concepto llamado "cumbiaverso"

Al final, las opiniones eran tantas que incluso se especuló que estos personajes ficticios están conectados gracias a sus canciones y los usuario bautizaron los lazos como el "cumbiaverso".

"¿Me estás diciendo que existe un cumbiaverso?", "Aquí enterándome que hay un cumbiaverso y mi vida no será la misma", "¿Cómo que los personajes se unen con un cumbiaverso", "El multiverso de las rolas es increíblemente variado para explorar", "Gracias Dios que me dejaste nacer en México y ahora todo el bailaverso tiene sentido", y "Jamás pensé que las canciones estuvieran ligadas", fueron otros.



¿Tú qué piensas acerca de este nuevo concepto conocido como cumbiaverso? Dinos en los comentarios.

