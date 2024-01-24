Europeo aprende a bailar música regional para su boda con mexicana y se hace viral: "Yo quiero uno así"

Video Los extranjeros no pueden creer cómo es México: los shocks culturales que más los impactaron

En TikTok cada vez más mujeres se animan a contar la historia de amor que viven tras conocer a una persona del extranjero y la manera en que ambos aprenden de sus respectivas culturas, cosa que hizo la usuaria @marlaeunice.

Dentro de su cuenta ha publicado clips con su esposo de República Checa con quien se casó en 2023 en su país de origen. Si bien las fotos parecían un cuento de hadas, la joven quería tener una boda tradicional en México, lo cual logró realizar hace poco.

Ella publicó primero un video donde su pareja estaba siendo bautizada en una iglesia, ya que querían hacer la ceremonia religiosa y él no contaba con este requisito. De hecho, este material se hizo viral y por si fuera poco, logró demostrar que su esposo estaba tan comprometido que hasta decidió aprender a bailar.

Esto debido a que la tiktoker quería hacer una boda istmeña donde es tradición para los novios hacer diversos bailes al centro de la pista. Como él no tenía idea de cómo hacerlo comenzó a tomar clases particulares para que cuando llegara el día lo hiciera a la perfección.

La mujer decidió incluso grabar parte de su aprendizaje y dejar en claro que estaba más que encantada por la dedicación de su pareja para hacer su sueño realidad y casarse al estilo mexicano.

"POV: Llegas a México a casarte con tu mexicana, pero como eres europeo y tendrán típica boda te toca aprender a bailar canciones regionales", fue el texto que acompañó el clip.



En él se ve al hombre europeo ensayando en lo que parece una academia de baile y poniendo atención en todo momento a su maestro para aprender a bailar de manera correcta e incluso, haciendo anotaciones puntuales en su libreta.

Usuarias aseguraron que el joven europeo era el indicado para la tiktoker

El clip que fue posteado el 22 de enero obtuvo más de un millón de vistas y en los comentarios, las personas quedaron encantadas con su esposo debido a que tuvo un gesto muy lindo hacia la chica.

"Ahí es amiga, nadie se compromete a bailar así nada más un baile istmeño", "Cuida a ese man", "¿Es normal que se me meta un Istmo en el ojo por el esfuerzo de este caballero? me emocioné...gracias por respetar nuestra cultura wero", "Eso es amor del bueno! No cualquiera lo haría", "Todo en este video es perfecto, el amor que le tiene él a ella desde que le dio tanta dedicación a la cultura, su vestuario de ella, la fiesta, TODO", "Amiga te ganaste a un gran hombre cuídalo y amalo" o "Te sacaste el premio mayor, fueron algunos".



De hecho, muchas mujeres expresaron su deseo por encontrar a una pareja como la suya, quien entienda su cultura y sea dedicado.



La tiktoker supo que sus seguidores querían ver el baile y en el primer TikTok de los ensayos mostró una parte donde ambos vistieron prendas típicas oaxaqueñas danzando el día de su boda, pero en un segundo clip hizo una transición de los ensayos con la boda, haciendo la extraordinaria comparación del antes y después.

¿Ya habías visto este video viral? Dinos en los comentarios.