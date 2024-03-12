Boy band de k-pop baila en un semáforo y sorprende a las redes: hasta tienen escenografía

Video Latinos conquistan el mundo con su baile: sacaron los 'pasos prohibidos' en Europa

En México es común encontrarse con personas que en lo que dura la luz roja del semáforo hacen todo tipo de cosas: desde limpiar parabrisas hasta hacer un show de tragafuegos, malabarismo o payasos, sin embargo, una usuaria de Facebook se topó con algo sin igual mientras transitaba en las calles de Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

La mujer grabó el gran espectáculo que realizó una banda de K-pop masculina entera, la cual hizo un performance completo para deleitar a quienes estaban esperando arrancar su auto al cambiar a luz verde la señalización.

PUBLICIDAD

El video, por supuesto, se hizo viral y ya tiene más de 15 millones de reproducciones, 431 mil reacciones y 19 mil comentarios.

El video de la boy band de k-pop que baila en un semáforo

En el clip, de casi un minuto y medio de duración, se ve cómo al ponerse el semáforo en rojo, entran algunos chicos con escenografía primero, una especie de valla pequeña para el fondo (de donde más adelante salen fuegos artificiales) y para los costados una especie de árboles de Navidad plateados que estaban formados por tan sólo unas cuantas ramas.

A continuación, salen los jóvenes que cargaron aquellos elementos y entran siete más al centro, que visten pantalones negros y sacos de diferentes colores.

El chico de en medio comienza de espaldas, luego da la vuelta, sube la mano y es la indicación para que los integrantes de la 'boy band' comiencen a bailar e interpretar el tema 'Dynamite' de la agrupación coreana BTS, con mucha energía e impactantes pasos.

En la parte de atrás se ve pasar a los jóvenes de la escenografía, corriendo de un lado a otro de la calle, cargando tubos negros que sueltan humo de color morado y rosa.

Uno de los jóvenes termina sentado en el coche de la mujer que se encuentra grabando el video, mientras que se escuchan muchos gritos femeninos alrededor.

Los chicos corren de un lado al otro para irse y sacar la escenografía, mientras un policía de tránsito se acerca.

@dr4k3n770 bts bailando en las calle de los angeles Dynamite en los semaforo ♬ sonido original - Dr4k3n777

En el video, la usuaria Angie Moreno compara además este show con uno más de un chico que está sólo atrapando una bolsa de plástico, pasándosela de una a otra mano, con la descripción: "Trabajadores de semáforos en otras ciudades / en mi ciudad".

PUBLICIDAD

A pesar de haber sido subido en febrero de este año, el clip original de la boyband de k-pop es del 2021 y de hecho, no es el único, ya que la misma agrupación de chicos también realizó shows con las canciones 'Permission' y 'Butter'.

En otras tomas, se pueden ver a varios transeúntes grabando con el celular dichas actuaciones que fueron replicadas por diversos medios de comunicación y cuentas de TikTok.

¿Cómo reaccionaron los internautas al video de la boy band de K-pop haciendo show en un semáforo?

Los usuarios de Facebook quedaron impresionados por la producción con escenografía, vestuario, utilería y coreografía que hicieron los jóvenes en tan pocos minutos. Por supuesto, a muchos les hubiera gustado ser testigos de dicho suceso.

"No son artistas callejeros, son artistas mundiales", "El tráfico de dos horas sería más satisfactorio así", "Lo que yo daría por verlos en mi ciudad... ¡Me muero!", "Qué dicha la de esa persona que grabó", "Un concierto de BTS privado", "No es la música, es el cómo la bailan", "Expectativa vs. realidad", "¿Cuánto dura ese semáforo en rojo? jajaja", "Así nunca saldríamos del semáforo", "Limpiavidrios en Dubai jajaja", "Impresionante", "Por acá puros extranjeros vendiendo dulces", escribieron algunos.