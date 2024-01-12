Entretenimiento

Épico 'perreo intenso' de los novios en una boda causa furor en TikTok: "Así sí quiero casarme"

Mariana Aragón Zoch y su ahora esposo conquistaron las redes por su estilo único y su entrada triunfal para encender el ambiente en su fiesta de bodas

Por:
Tania Caballero.
Video Estos novios fueron sorprendidos con un extraño baile en su boda: es parte de una ruda celebración

Mariana Aragón Zoch se volvió viral en TikTok a l compartir épicas imágenes de su boda en las que ella y su ahora esposo se la pasaron en grande haciendo una entrada triunfal para comenzar con el "perreo intenso".

El video de los novios, quienes se juraron amor eterno durante los primeros días de enero, desató furor en TikTok, mientras que las fotos se hicieron populares en Instagram.

No tengo palabras para describir lo que este video significa para mí. Nadie mejor que @Arca para documentar nuestra boda. @alexxaleandro y @byjanm don personas sumamente importantes para mí y que ellxs hicieran semejante magia para mi boda, no tiene precio. No existe video más perfecto que este. 🤍

¿Cómo fue la 'inauguración del perreo intenso' de los novios que se hizo viral?

La chica, originaria de Costa Rica, donde se llevó a cabo la ceremonia, compartió en su perfil de TikTok oficial @marianaazoch el video donde inaugura el 'perreo intenso' en la fiesta de su boda junto a su esposo de origen belga.

En el clip, que ya suma más de 2.6 millones de reproducciones en menos de un día, aparece la novia vistiendo su segundo vestido de bodas, muy corto, con corsé y encaje, como si fuera un elegante negligé; además de medias con liguero, zapatos de tacón blanco y lentes oscuros. El novio,con su traje blanco con detalles en el saco está a su lado.

Ambos traen en ambas manos lo que parecen ser pistolas de agua, sin embargo, éstas estaban cargadas más bien de 'shots' para darles en la boca a sus invitados.

Ambos levantan las manos en una entrada triunfal y, cuando se desata el reggaetón, la novia comienza a perrear y el novio a repartir 'shots'.

Replying to @Custodya QUE COMIENCE EL PERREO INTENSO 🔥🔫🥵

Desde su cuenta de Instagram, la novia compartió las mejores fotos de estos momentos perreando con su esposo en el centro de la pista, con los invitados y con una mujer mayor que incluso terminó bailando en el piso.

Novios perreando en su boda
Novios perreando en su boda
Imagen Instagram


No cabe duda que pasaron los mejores momentos en esta boda inolvidable.

¿Cómo reaccionaron los internautas al video de los novios iniciando 'el perreo intenso'?

El video de tan sólo 22 segundos capturó la atención de los usuarios de TikTok y causó furor, volviéndolo viral.

"No sé si quisiera que mi familia me viera con algo así, es demasiado, pero te admiro", "Primera vez que pienso en casarme", "La novia más icónica", "Si mi boda no es así, yo no me caso", "Cuando me case no diré nada, pero habrá señales", "Quiero eso en mi boda", "Amo la buena vibra, la complicidad, el nivel de locura y perfecta y maravillosa extravagancia que los une. De verdad que les deseo toda la felicidad", "Me enamoré", "Ya nos vi", "Amo", escribieron algunos.

¿Tú qué opinas?

