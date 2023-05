Abuelita de 100 años de edad confesó secreto para vivir tanto tiempo: respuesta causa conmoción

Muchos consejos de personas de la tercera edad han sido mostrados gracias a las redes sociales y aunque son capaces de hacer llorar a la audiencia con sus hermosas acciones , también impactan de otras maneras, tal como pasó con una mujer en Chile.

En video, mujer de 100 años revela su secreto para la longevidad

El pasado 7 de mayo se llevaron a cabo en dicho país las elecciones para el consejo constitucional y millones salieron a las calles a votar.

Como de costumbre, los medios de comunicación entrevistaron a varias personas para hablar sobre el ejercicio electoral y Chilevisión Noticias, resultó viral después de platicar con una mujer llamada Juanita.

Lo impactante de su caso es que reveló en vivo después de realizar su votación que tenía nada menos que 100 años de edad.

De manera inmediata la entrevistadora se quedó impactada. No dudó en preguntarle cuál era su secreto para llegar a dicha edad, pues lucía mucho más joven y no necesitaba de un bastón o silla de ruedas para transportarse.

"Fumo, tomo, como de todo", fue lo que dijo entre risas ante el micrófono de 'Chilevisión Noticias'.



Pero eso sí, Juanita dejó en claro que a pesar de darse sus "gustitos" lo mejor es "no abusar", pues de lo contrario aquellos que lo deseen, no podrán llegar a los 100 años.

Al distribuirse su entrevista en redes sociales las personas quedaron muy sorprendidas por su declaración, aspecto tan juvenil y actitud tan positiva, lo cual terminó encantando al público.

"No me la creo se ve muy bien", "Si ese es su consejo yo le haré caso", "Realmente no puedo creer que tenga 100 años, no lo parece", "Y a eso agregarle la alegría y sentido del humor, qué radiante ,Me encantó", "Ojalá que llegue a esa edad con esa actitud", "O sea todo lo contrario a lo que te prohíben los médicos..La felicito señora" y "Lo mejor fue su actitud ante las cámaras", fueron algunos.



Juanita también reveló que "por suerte tiene buena salud", así que espera seguir con ella muchos años más.



¿Ya habías visto este video viral? Dinos en los comentarios.

