Abuelita con Alzheimer recordó a su esposo al ver una foto de su boda: "Tan bello y triste"

Abuelita con Alzheimer recuerda a su esposo al ver una foto y se hace historia viral

Quien acaparó la atención de manera reciente fue el usuario @joshpet, que se volvió famoso por mostrar cómo vivir junto a una persona que padece Alzheimer.

De acuerdo a sus diversos videos, su madre Betty Pettit de 85 años fue diagnosticada tiempo atrás con esta enfermedad, y ahora él se encarga de atender su salud con ayuda de su padre llamado Bob.

Si bien han tenido que luchar con que Betty olvida diversas cosas como rostros familiares y eventos importantes, a finales de 2022 ella pudo recordar algo muy especial, a su marido.

Todo sucedió cuando una mañana mientras desayunaban, Josh le comentó a su madre que Bob estaba usando un delantal que tenía impresa la fotografía de su boda.

Al preguntarle si sabía Betty quién era el joven de la imagen ella respondió que se trataba de Bob; sin embargo, al preguntarle por la identidad de la "linda chica" que estaba a su lado se limitó a contestar "No sé", lo cual significaba que no podía reconocerse a sí misma.



En un intento por hacer trabajar su memoria, su hijo le comentó que se trataba de ella quien estaba a lado de su esposo y fue cuando su rostro se iluminó como si lo hubiera recordado.

Durante este momento de lucidez, Betty se acercó a su marido para recibir un abrazo y mencionó la frase: "Él es mi chico", acompañada de una enorme sonrisa en su rostro, lo cual puso feliz a Bob.

La reacción de la abuelita hizo que usuarios de TikTok terminaran en lágrimas

El romántico clip fue visto por casi 4.5 millones de personas alrededor del mundo, quienes quedaron conmovidas por el suceso a tal grado que no pudieron contener las lágrimas.

"¿Cómo puede ser tan bello y triste al mismo tiempo?", "Lo mas hermoso que vi hoy", "La definición de amor", "Llorar con videos de TikTok es mi pasión", "Sí lloré, se acuerda de él más que de sí misma", "No estoy llorando, tú estas llorando", "Esto es amor puro, qué lindos", "No debe ser nada sencillo pasar por algo así, pero estos momentos deben estar llenos de felicidad para ti y tu papá", o "Cuando tocó gentilente su cabello me perdí, ese es un lindo gesto de amor", fueron algunos comentarios.



Incluso, Bob el padre del tiktoker, fue felicitado por tener una gran paciencia y amor hacia su esposa Betty mientras vive con este terrible padecimiento.

"Me encanta la paciencia que tiene con ella. Se nota que la quiere de verdad y que se preocupa por ella. Una relación tan bonita", "Amo la forma en que tu padre ama y cuida de tu madre es absolutamente hermoso... Todos sólo podemos esperar un amor como el de ellos", "Tu papá es una gran persona por cuidar de manera amorosa a tu mamá, eso es algo que es casi imposible a su edad", y "Tu papá es el mejor, la cuida con cariño, le brinda paciencia hasta en los días más oscuros, esto debió ser muy especial para él".



La cuenta de @joshpet actualmente tiene más de 200 mil seguidores y muestra los retos que debe afrontar día a día la señora Betty.

Su popularidad comenzó a aumentar tanto que incluso Betty tiene fans que les mandan regalos hasta su hogar, lo cual siempre la hace feliz.

