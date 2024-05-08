Latino le quita dinero a hacker que quería estafarlo haciéndose pasar por su abuelo: así lo engañó

Las estafas en redes sociales han crecido junto con la tecnología. Ahora, los usuarios más vulnerables suelen ser las personas de la tercera edad debido a su escaso o nulo conocimiento de la tecnología. Sin embargo, en ocasiones la víctima puede resultar ser más astuta que los ladrones, como sucedió en el siguiente caso.

Joven derrota a estafador de WhatsApp en su propio juego: así le quitó dinero

Todo comenzó el pasado 6 de mayo, cuando el usuario de Twitter @chazaarg publicó dos capturas de pantalla de WhatsApp con la siguiente frase: "Al abuelo de un amigo le hackearon el WP. Lo quisieron estafar y les terminó haciendo 500 pesos JAJAJAJAJA Le tenes que cerrar el estadio".

De acuerdo con los hechos, el joven argentino que estaba en la universidad en ese momento comenzó a recibir mensajes que supuestamente provenían del WhatsApp de su abuelo, quien aparentemente le estaba solicitando un préstamo de 40 mil pesos (alrededor de 46 dólares). No obstante, el protagonista de esta historia ya sabía para entonces que el número de su abuelo había sido hackeado, por lo que entendió que se trataba de otra persona, es decir, un estafador.

Fue así que decidió continuar con el juego, incluso mostrándose "sorprendido" porque su familiar le estaba pidiendo tan poco dinero prestado. Luego, el supuesto abuelo le proporcionó el alias de una billetera digital con un nombre desconocido para que realizara la transferencia. Sin embargo, al estar al tanto del engaño, decidió estafar al estafador.

Con la excusa de no tener datos móviles para realizar la transferencia, el joven le pidió a su "abuelito" que si necesitaba con urgencia el préstamo, debía realizar una recarga de saldo para su teléfono, o de lo contrario le entregaría el dinero cuando llegara a su casa.

Pocos segundos después, el hacker decidió hacer lo que le pidieron y cargó 500 pesos argentinos al celular del nieto. Esto, por supuesto, provocó que el joven terminara riéndose, ya que a pesar de que intentaban estafarlo, él les ganó en su propio juego al solicitar saldo y fingir que aún no había llegado.

"Le terminé robando 500 pesos", fue lo que escribió en la captura.

Tras publicar lo ocurrido en Twitter, este suceso se hizo viral con más de 1.9 millones de vistas, más de 58 mil me gusta e incluso fue narrado en diversos medios locales y de otros países latinos.

En los comentarios del post, las personas quedaron encantadas al conocer el desenlace de esta historia, pues el joven fue capaz de vencer al hacker en su propio juego de robar dinero vía WhatsApp.

"Maravillosa jugada", "Los genios hacen eso", "Adoro los finales felices", "Qué idolo es ese men", "Me quito el sombrero ante semejante ser intelectual", "Literal ocupó el 100% de su cerebro", "No tengo datos jajajaja se la comió", "Genial, la próxima vez haré eso", "El verdadero ladrón que roba a ladrón", "Todo un crack", "Lo buscan en la NASA ahora jaja" o "Jamás se me hubiera ocurrido", fueron algunos de ellos.

Por el momento se desconoce qué pasó después de esta conversación, es decir si el estafador siguió insitiendo en el préstamo del dinero o dejó de mandar mensajes al darse cuenta que él fue el que terminó siendo robado.