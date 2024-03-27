Lleva a su abuelita al antro y se divierte a lo grande: conquistó al Internet con su actitud

Video Abuelitos cuidando a sus nietos: todo salió mal, pero no faltaron las risas y travesuras

En un acto inusual y lleno de alegría, una joven ha sorprendido a las redes sociales al llevar a su abuelita a un antro y disfrutar juntas de una noche llena de diversión.

Abuelita rompe esquemas al visitar un antro con su nieta y video se viraliza en TikTok

PUBLICIDAD

El video compartido en TikTok por la usuaria Erika Díaz (@erikadiaz013) muestra el emocionante momento en el que su abuela se sumerge en el ambiente festivo del lugar, bailando y riendo junto a su nieta.

Primero se ve a la mujer de la tercera edad disfrutando de una cerveza mientras veía a una banda de rock tocando en vivo y después se muestra feliz en el antro. Al pasear por el lugar, las personas comenzaron a animarla para que bailara, lo cual hizo con gusto.

De hecho, un hombre comenzó a bailar con ella, lo cual dibujó una sonrisa en su rostro de inmediato y, por supuesto, sorprendió a la joven que la llevó, debido a que se dio cuenta de la popularidad que tenía su abuelita en el lugar.

La escena, que se ha vuelto viral, ha generado una ola de comentarios positivos y sorpresa entre los espectadores, pues la abuelita, con su actitud jovial y su entusiasmo, rompe con los estereotipos de edad y demuestra que la diversión no tiene límites.

Internautas quedaron enamorados con la abuelita que sale de antro

Su energía contagiosa ha conquistado los corazones de los internautas, quienes elogian la complicidad entre abuela y nieta.

"A esa edad son tremendas", "Abuelita que se va de antro, la quiero mucho", "Morí de ternura", "Cuando sea grande quiero ser como ella", "Amamos a es abuelita que aun se divierte", "Tu abuela se robó la noche literal", "Trae más ambiente que todos, amo eso", "Yo solo estoy viendo a una mujer feliz", "Este video lo es todo, amo a tu abuelita" "No manches, qué buena vibraa, tu abuelita es un ejemplo de que para la diversión no hay edad" o "Me encanta que baila aplaudiendo" es lo que externaron.



Algunos incluso externaron su deseo de salir de fiesta con la señora, pues tiene una gran actitud que seguro hará más amena la salida.

Debido al video viral con más de 15 millones de vistas, las personas pidieron que la tiktoker grabe más contenido al lado de su abuelita, pues adoraron su vibra y ganas de divertirse.

Este singular episodio resalta la importancia de la conexión intergeneracional y la necesidad de disfrutar de momentos especiales con nuestros seres queridos, independientemente de la edad. La historia de Erika y su abuelita en el antro refleja la alegría de vivir el presente y la importancia de crear recuerdos inolvidables juntos.