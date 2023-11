Esta abuelita logró visitar todos los países del mundo: se tardó más de 40 años

Viajar es uno de los mayores placeres de la vida y quizá muchos han soñado con recorrer el mundo entero para conocer todas las maravillas que se esconden.

Aunque algunos pensarían que es imposible resulta que una abuelita logró este objetivo y ahora Internet se encuentra feliz por ella.

Luisa Yu, la mujer que logró visitar todos los países del mundo y esta es su historia

Se trata de Luisa Yu, una mujer que a sus 79 años fue reconocida de manera internacional por pisar los 193 países que existen a lo largo de su vida.

Resulta que la mujer originaria de Filipinas y que ahora radica en Estados Unidos, comenzó a viajar cuando cumplió 20 años y desde entonces, ha acumulado una enorme cantidad de pasaportes y sellos que se han vuelto una prueba de su gran hazaña.

Fue el pasado 9 de noviembre que Luisa pudo llegar al último país de su lista, el cual fue Serbia. Al aterrizar y pasar las puertas de migración la mujer se encontró con una gran sorpresa, pues fue felicitada con una enorme ola de aplausos y un ramo de flores, lo cual compartió en su cuenta de Instagram.

En un 80% de sus viajes Luisa ha viajado sola, pero en otras ocasiones lo hizo en compañía de familiares y amigos, pero en una entrevista realizada por la televisión americana NBC6, ella invitó a la personas a no esperar a nadie.

“No tengas miedo, simplemente ve. No esperen a nadie, porque si esperan, nunca sucederá".



Como dato curioso anteriormente Yu ganó dos premios de viajero en 2022, en particular el premio al Explorador más aventurero de 'Philippine Global Explorers' y el Premio al viajero más positivo de 'Nomad Mania en el mismo año.

Usuarios de redes felicitaron a Luisa Yu por su logro con lindos mensajes

Rápidamente su historia le está dando la vuelta al Internet y personas que tienen el mismo sueño que ella, aseguraron que es una fuente de inspiración verla concluir con sus viajes.

"¡¡Felicidades Louisa !!Eres una inspiración", "Bien hecho eres una inspiración para el mundo", "Toda una pro, me encanta ver que lo consiguió", "Wow excelente historia", "Estoy muy feliz por usted aunque no la conozca, está dando un claro ejemplo de que nunca es tarde para nada", "La edad no es un impedimento para cumplir los sueños, gracias por recordarnos eso", o "Eres una inspiración para mí. Es increíble. Acabo de completar los 50 estados de EE.UU. este año y me embarco en un crucero por el mundo dentro de unas semanas. Su objetivo alcanzado es un objetivo de vida para mí", es lo que expresaron.



Por último, la mujer declaró que de todos los países que visitó su lugar de nacimiento Filipinas e Italia fueron sus lugares favoritos, además asegura que sus ganas de viajar no se han terminado, ya tiene planes de seguir haciéndolo por muchos años más.



Si deseas ver algunas de las fotos y videos de sus aventuras no olvides seguirla en su cuenta @luisa_yu14.

¿Qué te pareció esta historia? Dinos en los comentarios.

Te puede gustar: