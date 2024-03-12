Abuelito recoge a su nieta de la escuela en una carreta y se convierte en el más amado de Internet

Video Abuelitos tratan mejor a sus nietos que a sus hijos y lo demuestran en trend de TikTok

Los abuelitos, muchas veces conmueven a Internet con sus historias virales, en esta ocasión podrás ver cómo una niña demostró tener al mejor abuelito del mundo, te contamos.

Abuelito recoge a su nieta de la escuela y usa una carretilla para llevarla a casa: acción se vuelve viral

PUBLICIDAD

Es una realidad que los niños deben ir a la escuela 5 veces a la semana y muchos de ellos son recogidos al finalizar sus actividades por sus abuelitos, ya que sus padres no pueden debido al trabajo.

Si bien lo común es que los menores regresen a pie, en transporte público o en auto, resulta que un hombre decidió consentir a su nieta y llevarla arriba de una carretilla para que no tuviera que caminar ni cargar sus útiles escolares.

Dicha escena fue captada por un video publicado en TikTok y se puede apreciar cómo la menor deja sus pertenencias en la carreta y después procede a subir con ayuda de su abuelito, quien de hecho procuró colocar una manta debajo para que al momento de sentarse la niña no manchara su uniforme.

Al estar lista, el adulto mayor tomó la carretilla y la comenzó a empujar hacia adelante para avanzar e ir a casa, lo cual resultó ser muy inusual, pero a la vez muy tierno.

Imagen @unitel.bo / TikTok



Algo que le dio un toque aún más nostálgico es que el clip estuvo acompañado de la canción 'Camino al cielo' de Vicente Fernández. Si bien lo ocurrido se volvió extremadamente viral con millones de vistas en redes sociales, se desconoce dónde pasó exactamente, aunque se especula que pudo ser en México y en otro país de América Latina.

Internautas recordaron a sus abuelitos con el clip de TikTok

En los comentarios, las personas quedaron conmovidas por la manera en que el señor cuida a su nieta, tanto así que hasta terminaron con lágrimas en los ojos después de ver el clip.

"La niña está viviendo el mejor momento de su vida, pero aún no lo sabe, qué bello", "No estoy llorando, tú estás llorando", "Cosas en la vida que el dinero nunca las podrá comprar", "Es muy temprano para estar llorando", "Me entró el Océano Pacífico al ojo", "Cuando esa niña esté ya señorita, recordara ese momento como unos de los mejores de su vida y jamás lo olvidará" y "Esa niña no sabe que tendrá un recuerdo inolvidable para toda la vida", fueron algunos de ellos.



Otros no tardaron en recordar con nostalgia cómo sus abuelitos también los recogian a la escuela o los llevaban muy temprano a la misma.

"Mi abuelo todas las noches me esperaba a que saliera de la secundaria y nos comíamos un chicharrón", "Mi abuelito me acompañaba a tomar el autobús aún cuando yo ya iba en preparatoria", "A mi me llevaba mi abuelito en un triciclo a la escuela y era la más feliz", "Mi abuelito iba al kinder en su caballo por mi y amaba esos viajes pequeños con él" y "Mi abuelita iba por mi a la primaria y siempre me compraba un dulce", es lo que expresaron.



¿Ya habías visto este video viral? Dinos en los comentarios.

PUBLICIDAD