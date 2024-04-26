Esta modelo tiene 93 años y sigue cautivando con su estilo: la historia de Carmen Dell'Orefice
El nombre de Carmen Dell'Orefice quizás no sea tan famoso, pero la historia de esta modelo es digna de conocer, ya que se trata de la más longeva del mundo (a sus 93 años, aún se mantiene activa).
Las redes sociales nos acercan todo tipo de historias de personas mayores extraordinarias, como los abuelos que van de antro con sus nietos, los que llevan una vida ‘fitness’ o se mantienen activos en su carrera a cualquier edad. Tal es el caso de Carmen Dell'Orefice, quien es toda una leyenda dentro del mundo de la moda, pero no todos la reconocen como tal.
Carmen Dell'Orefice empezó su carrera como modelo muy joven
Carmen Dell’Orefice no solo es una modelo, sino también una leyenda viviente. A los 15 años, apareció por primera vez en la portada de ‘Vogue’, marcando el inicio de una carrera que se extendería por décadas.
Un dato curioso es que su trayectoria en el mundo del modelaje inició por casualidad: un cazatalentos de la revista la vio cuando acompañó a su padre a tocar con su banda de jazz y la llamó para ser parte del talento de la publicación, según relató la BBC en un artículo de 2014. (Un año antes, en 2013, ‘The Daily Mail’ publicó que la esposa de un fotógrafo fue quien la ‘descubrió’, cuando bajaba de un autobús en Nueva York).
La vida de Carmen Dell'Orefice hubiera sido muy diferente de no haber sido por el modelaje: era hija única y, dado que su familia no tenía mucho dinero, habría tomado otro trabajo con tal de apoyar económicamente a su hogar.
Lo que empezó de manera fortuita se convirtió en una larga y prestigiosa trayectoria, en la que ha tenido se ha convertido en la imagen de marcas como Chanel, Rolex, Elizabeth Arden y Revlon.
Incluso, Carmen Dell'Orefice posó para el famoso artista español Salvador Dalí.
En 2008, Dell'Orefice se ganó el récord Guinness como la modelo con la carrera más larga en las pasarelas. También se suele decir que es la modelo más longeva del mundo.
Aunque muchos podrían asociar su icónica melena blanca con sus 93 años, de acuerdo con ‘Vogue’, la tiene desde los 26 años de edad.
El secreto de la eterna juventud de Carmen Dell’Orefice
En una entrevista con el Daily Mail en 2013, Carmen compartió algunos de sus secretos de bienestar y belleza.
En aquel momento, enfatizó que la verdadera belleza proviene de dentro. Aunque hidrata su piel con productos disponibles, sabe que la diferencia real se encuentra en el cuidado interno. Por las mañanas, bebe agua con jugo de limón y consume yogur probiótico.
También confesó que en alguna ocasión se hizo un tratamiento estético que ya no está disponible para el público: un médico utilizó un cepillo de alambre extremadamente fino para alisar su piel, lo que le consiguió una piel de un bebé, pero también fue muy invasivo. Según dijo, nunca recuperó las capas de piel que perdió en el procedimiento y debe tener mucho cuidado con la exposición al sol, al punto tal de que duerme con protector solar por si se olvida de aplicarlo por la mañana.
¿Conocías la historia de Carmen Dell’Orefice? Cuéntanos en los comentarios qué piensas de la longeva modelo.