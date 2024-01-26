Abuela se educa sobre la comunidad LGBT y sexualidad: muestra sus apuntes y TikTok le aplaude

Video Abuelitas en TikTok disfrutan a sus amigas sin importar la edad: bailan, viajan y beben juntas

Una abuela mostró a su nieta los apuntes que hizo en un curso sobre diversidad sexual, género y la comunidad LGBT+ y conmovió a miles de personas en TikTok.

Las redes sociales no son solo de los jóvenes, también nos acercan muchas historias de personas mayores, incluyendo aquellas que rompen con estereotipos.

Tal es el caso de la abuela de Ana Paula Andreu (@anapaulandreu), quien se hizo viral en plataformas digitales por su interés en tomar un curso sobre la diversidad sexual.

En un video publicado en Instagram y TikTok a principios de enero de 2024, la mujer muestra sus apuntes sobre el tema: “Aprendamos sobre sexualidad, expresión de género, identidad de género, orientación sexual y sexo”, es lo primero que se le oye decir.

Conforme hojea su cuaderno, menciona que también ha aprendido “conceptos básicos” como “equidad de género”, “cero discriminación” o “inclusión”.

En las imágenes se puede apreciar que la mujer, cuyo nombre no se revela, también ha hecho ilustraciones sobre estos temas.

En cierto momento, se escucha a nieta comentarle “estas somos nosotras”, haciendo referencia a que su prometida y ella son lesbianas.

Ana Paula Andreu comentó que su abuela tomó estas “capacitaciones” de manera virtual y fueron impartidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aunque no dio más detalles sobre cómo tuvo acceso a las mismas o si ya las terminó.

Internautas reaccionan al video de mujer mayor aprendiendo sobre diversidad sexual

El video causó gran sensación en redes sociales: en TikTok, por ejemplo, alcanzó casi 15 mil reproducciones, mientras que en Instagram sumó más de 11 mil ‘likes’.

En los comentarios de ambas publicaciones, cientos de internautas celebraron que una mujer mayor se interesara por estos temas y por seguir aprendiendo.

“Para que no anden diciendo que (la discriminación o rechazo) es cosa de la edad”, “Nos damos cuenta de que es cuestión de empatía y no de edad. Cuando te importan los demás, aprendes lo que tengas que aprender”, “‘Es que yo nací en otra época’ ya no es un pretexto”, “Qué chido (bueno) que se da la oportunidad de aprender”, “Realmente quiero ser como ella de grande”, “Amo que resaltó ‘equidad de género y cero discriminación’”, “Te quiero mucho, abuelita que todavía busca crecer y aprender”, “Esos cursos deberían darlos en todos lados”, expresaron.



Muchos, además, recordaron sus propias historias con familiares mayores:

“Las palabras de esta mujer me dan un abrazo al corazón de niña, ojalá mi abuela tomase ese curso”, “Qué bella, me recuerda a mis abuelos, a ellos también les gustaba aprender de todo sin prejuicios”, “Mi mamá tenía la misma letra, antes de fallecer estaba yendo a un grupo de apoyo para familiares de personas LGBT y también tenía sus apuntes”.



¿Qué piensas tú sobre el video viral? Cuéntanos en los comentarios.