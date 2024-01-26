Adultos Mayores

Abuela se educa sobre la comunidad LGBT y sexualidad: muestra sus apuntes y TikTok le aplaude

Esta abuela “demuestra que (la aceptación) no es cuestión de edad”, según internautas.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

ec.jpeg
Por:
Ericka Chavez.
Video Abuelitas en TikTok disfrutan a sus amigas sin importar la edad: bailan, viajan y beben juntas

Una abuela mostró a su nieta los apuntes que hizo en un curso sobre diversidad sexual, género y la comunidad LGBT+ y conmovió a miles de personas en TikTok.

Abuela toma curso sobre diversidad sexual y se hace viral en TikTok

PUBLICIDAD

Las redes sociales no son solo de los jóvenes, también nos acercan muchas historias de personas mayores, incluyendo aquellas que rompen con estereotipos.

Tal es el caso de la abuela de Ana Paula Andreu (@anapaulandreu), quien se hizo viral en plataformas digitales por su interés en tomar un curso sobre la diversidad sexual.

En un video publicado en Instagram y TikTok a principios de enero de 2024, la mujer muestra sus apuntes sobre el tema: “Aprendamos sobre sexualidad, expresión de género, identidad de género, orientación sexual y sexo”, es lo primero que se le oye decir.

Más sobre Adultos Mayores

Esta reina de belleza tiene 71 años, pero se ve de 35: sus fotos impactaron al Internet
2 mins

Esta reina de belleza tiene 71 años, pero se ve de 35: sus fotos impactaron al Internet

Cultura Pop
Latino le quita dinero a hacker que quería estafarlo haciéndose pasar por su abuelo: así lo engañó
3 mins

Latino le quita dinero a hacker que quería estafarlo haciéndose pasar por su abuelo: así lo engañó

Cultura Pop
Esta modelo tiene 93 años y sigue cautivando con su estilo: la historia de Carmen Dell'Orefice
3 mins

Esta modelo tiene 93 años y sigue cautivando con su estilo: la historia de Carmen Dell'Orefice

Cultura Pop
Lleva a su abuelita al antro y se divierte a lo grande: conquistó al Internet con su actitud
2 mins

Lleva a su abuelita al antro y se divierte a lo grande: conquistó al Internet con su actitud

Cultura Pop
Abuelito recoge a su nieta de la escuela en una carreta y se convierte en el más amado de Internet
3 mins

Abuelito recoge a su nieta de la escuela en una carreta y se convierte en el más amado de Internet

Cultura Pop
Niños se vuelven mini guardaespaldas de su abuelita al salir del banco y enternecen al Internet
3 mins

Niños se vuelven mini guardaespaldas de su abuelita al salir del banco y enternecen al Internet

Cultura Pop
Abuelito lleva agua del mar a manos de su esposa y su gesto pone a llorar a Internet: “Felices para siempre”
3 mins

Abuelito lleva agua del mar a manos de su esposa y su gesto pone a llorar a Internet: “Felices para siempre”

Cultura Pop
Esta abuelita logró visitar todos los países del mundo: se tardó más de 40 años
3 mins

Esta abuelita logró visitar todos los países del mundo: se tardó más de 40 años

Cultura Pop
Bebé aprende a soplar para apagar la vela de su pastel de cumpleaños gracias a su abuelita: conmovió a Internet
2 mins

Bebé aprende a soplar para apagar la vela de su pastel de cumpleaños gracias a su abuelita: conmovió a Internet

Cultura Pop
Abuelita se comporta como Pennywise y se hace viral por provocar miedo: tiene hasta la misma voz
3 mins

Abuelita se comporta como Pennywise y se hace viral por provocar miedo: tiene hasta la misma voz

Cultura Pop

Conforme hojea su cuaderno, menciona que también ha aprendido “conceptos básicos” como “equidad de género”, “cero discriminación” o “inclusión”.

Abuela se hace viral en TikTok por tomar curso de sexualidad y la comunidad LGBT
Abuela se hace viral en TikTok por tomar curso de sexualidad y la comunidad LGBT
Imagen TikTok


En las imágenes se puede apreciar que la mujer, cuyo nombre no se revela, también ha hecho ilustraciones sobre estos temas.

En cierto momento, se escucha a nieta comentarle “estas somos nosotras”, haciendo referencia a que su prometida y ella son lesbianas.

Ana Paula Andreu comentó que su abuela tomó estas “capacitaciones” de manera virtual y fueron impartidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aunque no dio más detalles sobre cómo tuvo acceso a las mismas o si ya las terminó.

@anapaulandreu

Mi abuelita 👵 leyéndonos sus apuntes de las capacitaciones virtuales que el @imss_mx imparte a sus promotoras voluntarias 👏🏼 en temas de #diversidad 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 #lgbt #queer #lgbtiq #lesbianas #lesbianasvisibles

♬ Little Things - Adrián Berenguer

Internautas reaccionan al video de mujer mayor aprendiendo sobre diversidad sexual

El video causó gran sensación en redes sociales: en TikTok, por ejemplo, alcanzó casi 15 mil reproducciones, mientras que en Instagram sumó más de 11 mil ‘likes’.

PUBLICIDAD

En los comentarios de ambas publicaciones, cientos de internautas celebraron que una mujer mayor se interesara por estos temas y por seguir aprendiendo.

“Para que no anden diciendo que (la discriminación o rechazo) es cosa de la edad”, “Nos damos cuenta de que es cuestión de empatía y no de edad. Cuando te importan los demás, aprendes lo que tengas que aprender”, “‘Es que yo nací en otra época’ ya no es un pretexto”, “Qué chido (bueno) que se da la oportunidad de aprender”, “Realmente quiero ser como ella de grande”, “Amo que resaltó ‘equidad de género y cero discriminación’”, “Te quiero mucho, abuelita que todavía busca crecer y aprender”, “Esos cursos deberían darlos en todos lados”, expresaron.


Muchos, además, recordaron sus propias historias con familiares mayores:

“Las palabras de esta mujer me dan un abrazo al corazón de niña, ojalá mi abuela tomase ese curso”, “Qué bella, me recuerda a mis abuelos, a ellos también les gustaba aprender de todo sin prejuicios”, “Mi mamá tenía la misma letra, antes de fallecer estaba yendo a un grupo de apoyo para familiares de personas LGBT y también tenía sus apuntes”.


¿Qué piensas tú sobre el video viral? Cuéntanos en los comentarios.


Relacionados:
Adultos MayoresSexualidadLGBTDerechos LGBTViralTikTokIgualdad de géneroIdentidad de GéneroGénero y Orientación Sexual

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD