Niños se vuelven mini guardaespaldas de su abuelita al salir del banco y enternecen al Internet

Video Estos jóvenes ayudan a sus abuelitos a usar la tecnología, ir de compras y más: las historias son hermosas

Los nietos que tienen un amor enorme por sus abuelitas demuestran su cariño con diversas acciones que hacen sonreír a Internet, como los siguientes niños que se volvieron "guardaespaldas" por una razón especial.

En video, niños escoltan a su abuelita al banco y la protegen con pistolas de agua

A veces las personas de la tercera edad deben hacer actividades solas como ir al mercado, limpiar sus hogares o incluso asistir al banco por su pensión, pero dos menores optaron por acompañar a la suya y además, brindarle la protección que merecía ante esta situación.

Después de valorar lo “peligroso” que podría ser para la mujer de la tercera edad asistir dicho lugar sola, ambos la escoltaron para evitar que fuera una víctima de robo y de hecho, se lo tomaron tan en serio que se "equiparon" con dos pistolas de agua.

Fue así que mientras la mujer retiraba dinero en efectivo en el cajero, sus "escoltas" custodiaban la entrada y se mantenían alerta ante cualquier peligro. Una vez que ella terminó y cruzó la puerta, caminaron a su lado como si se tratara de una persona famosa impidiendo que alguien se le acercara e intentara quitarle su dinero.

Todo esto quedó grabado en un video captado en México y fue publicado el pasado 3 de febrero por el usuario de TikTok @checoramos20, quien sin esperarlo conmovió a Internet por la dulce escena de los "mini guardaespaldas", la cual fue acompañada con la canción 'La Hummer y el Camaro' del grupo musical Voz de Mando, un detalle que le dio un toque humorístico.



A pesar de que el material titulado "Cuidando a mi abuelita porque ya cobró lo de 60 y más", tiene una duración de apenas 11 segundos, no le impidió obtener más de medio millón de vistas y casi 10 mil 'me gusta'.

Quienes dieron con el tiktok no tardaron en felicitar a los niños por la manera de proteger a su abuelita e hicieron comentarios divertidos respecto a sus armas y actitud afuera del banco.

"Esos warros ni Biden los tiene", "Y armas de alto poder, tremendos escoltas", "Bélicos, atentos y caballerosos esos plebes", "Es el servicio secreto de la abuelita, esa seguridad secreta no la tiene ni Biden", "Es un lujo esa seguridad", "Con esas tremendas armas yo me quedo lejos de ellos", "Vienen super armados", "Pongan la canción del guardaespaldas jaja", "Seguro la abuelita les da una parte de ese dinero" y "Los más peligrosos, fueron algunos de ellos.

Gracias al video de los "mini guardaespaldas" nace nuevo trend en TikTok

Tras la popularidad del video varios niños comenzaron a grabarse realizando lo mismo, es decir acompañando a sus abuelitas al banco para retirar dinero de su pensión, y uno de los más populares fue aquel posteado por la usuaria @rosyvalero1 donde mostró a sus tres hijos vestidos de negro, con lentes y armas de juguete custodiando a su abuelita mientras hacía su movimiento bancario.

Con el paso de los días, el trend de los "niños guardaespaldas" está ganando fuerza, lo cual significa que cada vez habrá más clips de este tipo.



¿Tú qué piensas de esta nueva moda en TikTok? Dinos en los comentarios.