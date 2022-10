Abuelito no tenía dinero para comprar pan y un desconocido lo ayudó: así conmovió a TikTok

Usuarios de TikTok han sido conmovidos por los momentos virales en los que se muestra ayuda desinteresada entre individuos, como el caso del hombre que auxilió a un albañil para que no empeñara su taladro.

En esta ocasión, te contaremos sobre Fernando Aragón, mejor conocido como 'Fercarnal' en redes sociales, quien llegó en el momento exacto a una panadería para brindarle apoyo a un anciano llamado Don José.

Hombre regaló pan a un abuelito que no le alcanzaba para comprarlo

A través de su perfil de TikTok, Fernando Aragón mostró a sus seguidores el momento en que iba caminando por la calle cuando se encontró con un hombre de avanzada edad hablando con la dependienta de una panadería.

Entonces, el tiktoker se acercó a ellos y se ofreció a pagar por las piezas de pan que deseaba el señor, quien tan solo pidió dos conchas (pan de dulce muy popular en México que consiste en media esfera decorada con pasta dulce en la superficie, simulando una concha marina). Fernando ofreció comprarle más comida e incluso una bebida caliente; sin embargo, el hombre no lo aceptó y se limitó a agradecer el gesto.

Una vez entrado en confianza, ‘Fercarnal’ bromeó con la panadera, provocando que tanto ella como el viejito rieran un poco. Para que al final este señalara la buena actitud de ambos y se fuera feliz. A continuación la grabación:



A tan solo un día de su publicación, el videoclip acumuló más de 15 millones de reproducciones y miles de comentarios alabando la buena acción del tiktoker:

“Amigo, qué hermoso es sacar una sonrisa a los mayores, eso no tiene precio”, "Amé al abuelito, nada encajoso y solo pidió lo que iba a comer", “Este video me hace muy feliz”, “Qué hermoso se siente esa satisfacción, en verdad cuando vean a alguien así háganle un favor”, “Eres ese milagro que no todos creen que sucede”, “Me puso sentimental el video, me imagino a mis abuelitos y que bueno que haya personas que le echan la mano a los viejitos”, “Se me hizo el corazón chiquito”, “Ojalá hubiera más gente como tú. No cuesta nada ayudar a la gente” o “Se me aguaron los ojos”.



Incluso, la sección de comentarios sirvió para que los internautas se dieran un contexto más amplio de la situación, cuando una joven mencionó que el abuelito estaba preguntando por los precios del pan y contando sus moneditas que traía a la mano para ver si le alcanzaba. Antes de que el tiktoker llegara a ayudarlo, situación que el autor del video confirmó: