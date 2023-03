Abuelita latina de 81 años se vuelve icono de la moda por su increíble estilo: también modela

Aunque se pensaría que todas las personas de la tercera edad son introvertidas TikTok demostró que no es así, pues muchos se volvieron celebridades gracias a su carisma y creatividad como Grandadjoe, un hombre que tiene más de 6 millones de seguidores.

Vovó Izaura Demari, la abuelita influencer que conquistó TikTok con su estilo

Otro ejemplo es Vovó Izaura Demari, una mujer de 81 años que se saltó a la fama por lucir coloridos y extravagantes looks sin pena alguna.

Originaria de Brasil, la mujer de la tercera edad que ahora vive en la ciudad de Sao Paulo, rompió las reglas sobre cómo "debería" vestirse una abuelita y optó por salir a las calles con las ropas que más le gustan, es decir aquellas que llaman la atención de inmediato por su color, estampados y texturas.

Con una gran seguridad y amor propio la tiktoker comparte clips donde se le puede ver portando vestidos cortos o largos, los cuales siempre acompaña con tacones altos, accesorios como collares, gafas de sol, aretes, y enormes sombreros.

Una de las actividades favoritas de Vovó Izaura, quien ya es un ícono de la moda, es tomar la hora del té, ya que en diversos tiktoks se le puede ver disfrutando de esta bebida a la par que luce sus atuendos que no pasan desapercibidos.



Algo remarcable es que tras volverse una persona viral en TikTok, consiguió trabajo como modelo profesional, lo cual presume en sus redes sociales de manera constante.

Ella ha logrado colaborar para diversas marcas y posar junto a personas más jóvenes que ella para hacer visible la inclusión, lo cual también ha hecho que los medios locales den a conocer su extraordinaria historia.

Sus videos tratan de enseñarle a los demás a quererse tal como son

Con sus publicaciones en redes, la abuelita busca que otras personas ganen confianza en sí mismos y aprendan a amar sus cuerpos sin importar la edad. Además sus consejos también ha causado gran impacto.

"No puedes cuidar tu belleza si no cuidas tu salud, los consejos que te doy, come comida de verdad, bebe mucha agua y té, duerme 8 horas diarias, camina mucho, mantente en contacto con la naturaleza, vive rodeado de gente positiva y bien con una vida, viaja, viajar es el mejor anti estrés del mundo, y hasta rejuvenece, cuídate más, toma las riendas de tu vida, y vive el ahora.", fue lo que comentó a la revista 'VAM MAGAZINE' en 2022.



Aquellos internautas que se encuentran con sus clips no dudan en expresar su admiración por ella y su estilo único para vestir, el cual cambió su vida para siempre.

"Qué elegante, me encanta todo lo que usa", "Ella tiene una actitud siempre positiva y su seguridad ni se diga", "De grande quiero ser como usted", "Luce siempre muy linda y sofisticada", "Bella señora, quiero abrazarla mucho", "Es la elegancia en persona", "Muy chic, ella sabe de moda" y "Quiero expresarle toda mi admiración por su gran estilo", son algunos de ellos.



Ante su fama, sus seguidores le han pedido que en una nueva sección de su contenido de consejos de moda y belleza para así aprender cómo vestirse sin perder la elegancia.

