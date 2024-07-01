Esta reina de belleza tiene 71 años, pero se ve de 35: sus fotos impactaron al Internet

Video Así será el primer concurso de belleza para mujeres creadas con Inteligencia Artificial

Los concursos de belleza siguen teniendo una gran popularidad alrededor del mundo, y una mujer se está volviendo famosa en redes sociales por participar en uno, sin importar que sea de la tercera edad. Conoce su historia.

Marissa Teijo: La historia de empoderamiento en Miss Texas USA a los 71 Años

Marissa Teijo es una mujer con una gran pasión por la vida fitness y, desde hace varias décadas, ha participado en numerosas competencias. Ahora está demostrando que la belleza no tiene edad, ya que esta mujer estadounidense ha entrado para formar parte del certamen de Miss Texas USA a sus 71 años.

Representando a Paso del Norte, Marissa pudo concursar junto a las otras chicas debido a que Miss Texas USA ha evolucionado para ser más inclusivo, eliminando los límites de edad para las concursantes mayores de 18 años y permitiendo la participación de mujeres casadas, divorciadas o embarazadas.

"Quería ver hasta dónde podía llegar", fue lo que expresó en una entrevista con CNN.



De acuerdo con el portal 'NBC News', la mujer hizo historia al establecer un récord como la concursante de mayor edad en la historia del certamen. A pesar de que no se llevó la corona a casa, su participación lanza un mensaje de empoderamiento femenino y demuestra que no existe un límite de edad para hacer lo que realmente apasiona a las personas.

El certamen de Miss Texas USA, que comenzó el viernes 21 de junio en el Hilton Houston Post Oak Hotel, contó con casi 100 participantes. Bazaar Models, la agencia que representa a Teijo, destacó su orgullo por apoyar a mujeres diversas y por preparar a su equipo para competir en este evento único que celebra la diversidad.

Los internautas no tardaron en comentar que Teijo es una mujer increíblemente bella y que, de hecho, no parece de 71 años, sino más bien una mujer de entre 40 y 45 años de edad.

Su participación en Miss Texas USA hizo que la modelo fuera entrevistada en diversos medios y apareciera en un canal de televisión en su estado natal.

Por último, en su cuenta de Instagram, mandó un mensaje a sus seguidores sobre la importancia del empoderamiento y cuidar la salud.

"Creo que es importante que todas las mujeres nos empoderemos mutuamente. Creo que la belleza puede darse a cualquier edad, porque la edad no importa. Así que mi mensaje es: trabaja duro, haz ejercicio y lleva un estilo de vida saludable no para estar delgada, sino para estar sana y fuerte."

