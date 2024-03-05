Premios Oscar

El menú de los Premios Oscar 2024: los famosos no cenarán tan glamuroso como crees

Los premios Oscar 2024 están más cerca y uno de los datos curiosos de la noche es el menú que degustarán los invitados de lujo.

Hollywood se prepara para la noche más importante del año, los premios Oscar. No solo son los nominados de la noche quienes ultiman los detalles para la ceremonia. Del lado gastronómico, una cena se planea cautelosamente con anticipación.

Premios Oscar 2024: este será el menú de los famosos en el Governor’s Ball

Los encargados de preparar los alimentos de la noche son el restaurantero Wolfgang Puck y el chef del Cut (en Londres), Elliott Grover.

La edición del 2024 de los premios Oscar marca la 30 ocasión en la que el primero está a cargo del menú y la segunda en la que hace dupla con el cocinero.

Wolfgang Puck es el chef a cargo del menú de los Oscar.
Wolfgang Puck es el chef a cargo del menú de los Oscar.
Imagen Getty Images

El menú de la noche será una “celebración de la cocina británica”, dio a conocer la revista ‘Elite Traveler’ en enero pasado.

En ese sentido, se servirá una versión mini y diferente del clásico ‘fish and chips’, con langosta nativa ligeramente rebozada, papas triplemente cocidas y una cucharada de salsa tártara.

Otro de los platillos es un panecillo de cóctel de camarones con caviar de beluga encima.

El menú de los Oscar 2024 se complementa con un clásico pudín de Yorkshire que estará relleno con carne Wagyu, salsa de rábano picante y berros.

Estatuilla de los premios Oscar.
Estatuilla de los premios Oscar.
Imagen Getty Images


‘Good Morning America’ reportó a finales de febrero que los invitados también podrán degustar de algunos "clásicos" que Wolfgang Puck ha preparado en anteriores ediciones, como salmón ahumado y dulces con la forma de la estatuilla y ‘tater tots’ (una especie de papas fritas) cubiertas de caviar.

De acuerdo con ‘Variety’, la mixología correrá a cargo de Charles Joly y el mexicano Israel Barón.

Vale la pena aclarar que dicha cena se lleva a cabo en el Governors Ball, una fiesta justo después de los premios Oscar en la que se dan cita los nominados, ganadores e invitados en general, ya que la ceremonia en sí es en un teatro.

Wolfgang Puck en el Governors Ball de 2010.
Wolfgang Puck en el Governors Ball de 2010.
Imagen Getty Images

¿Cuándo serán los Oscar 2024 y cómo verlos?

La esperada ceremonia para premiar lo mejor del cine será el próximo 10 de marzo a las 19:00 horas tiempo del Este de Estados Unidos y 16:00 horas tiempo del Pacífico. En México, a las 17:00.

En Estados Unidos, se podrá seguir la transmisión a través de ABC o por suscripción por Hulu Live TV, mientras que en México, Azteca 13 llevará la señal.

¿Qué te parece el menú de la cena de los Oscar 2024?

