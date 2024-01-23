¿Dónde ver todas las películas nominadas a los Premios Oscar 2024? Varias ya están en streaming

Video 'Barbie': todos los easter eggs explicados y las referencias a otras películas que no notaste

La mañana de este martes 23 de enero, Zazie Beetz (‘Atlanta’ y ‘Deadpool’) y Jack Quaid (‘The Boys’ y ‘Scream 5’) fueron los encargados de dar a conocer los nominados de los Premios Oscar 2024, donde ‘Oppenheimer’, ‘Pobres Criaturas’ y ‘Los Asesinos de la Luna’ encabezan la lista.

'Poor things' y 'Barbie' consiguieron varias nominaciones de los Premios Oscar 2024 Imagen Universal Pictures/Warner Bros./Getty Images

¿Dónde ver las películas nominadas de los Premios Oscar 2024?

Si eres de las personas que año con año intenta ver todas las películas nominadas y arma su quiniela, o simplemente deseas hacer tus propias predicciones, a continuación te contamos dónde puedes ver, tanto en cine como en streaming, todos los filmes considerados por la Academia de Cine.

‘Oppenheimer’



La película dirigida por Christopher Nolan encabeza la lista de este año con 13 nominaciones, entre ‘Mejor película’, ‘Mejor Director’, ‘Mejor actor’ para Cillian Murphy y ‘Mejor actriz de reparto’ para Emily Blunt.

La cinta está disponible para alquilar y comprar en plataformas digitales, además se reestrenará en cines mexicanos a finales de enero.

‘Pobres Criaturas’



Tras ganar el Globo de Oro’, Emma Stone está en la carrera por su segundo premio Oscar con ‘Poor Things’ (‘Pobres criaturas’), cinta que consiguió 11 nominaciones.

La cinta tuvo su pre-estreno en cines el pasado 18 de enero, teniendo su estreno oficial el 25 de enero en México.

‘Los Asesinos de la Luna’



La cinta, que cuenta con 10 nominaciones, es una de las favoritas de esta ceremonia, ya que está compitiendo en las categorías más importantes como ‘Mejor película’, ‘Mejor director’ para Martin Scorsese, ‘Mejor actor de reparto’ para Robert De Niro y ‘Mejor actriz’ para Lily Gladstone.

Tras su paso por los cines, la película está disponible para las personas que están suscritas en Apple TV+.

‘Barbie’

Nominating Ken but not Barbie is literally the plot of the movie. #Oscars2024 pic.twitter.com/XxudjeX4nd — Brad Meltzer (@bradmeltzer) January 23, 2024



La película más taquillera del 2023 no ha pasado desapercibida en las premiaciones y en Oscar fue nominada a ‘Mejor Película’, ‘Mejor Actor de Reparto’ para Ryan Gosling, ‘Mejor actriz de reparto’ para America Ferrera, ‘Mejor guión adaptado’, ‘Mejor diseño de producción’, ‘Mejor Vestuario’ y 2 temas en ‘Mejor Canción Original’.

La película ‘Barbie’ está disponible para compra y venta en plataformas digitales, además es parte del catálogo de HBO Max y en México se re-estrenará en cines a finales de enero.

‘Maestro’



Bradley Cooper está nuevamente en la búsqueda de la estatuilla con esta cinta que consiguió 7 nominaciones, la cual puedes encontrar en Netflix.

‘Anatomía de una caída’

ANATOMY OF A FALL has been nominated for Best Picture at the 96th Academy Awards. #Oscars pic.twitter.com/qFElA8kY7z — NEON (@neonrated) January 23, 2024



Con 5 nominaciones, ‘Anatomy of a Fall’, cinta francesa que narra la vida de una escritora alemana que debe lidiar con la muerte misteriosa de su esposo, se estrena en México el próximo 25 de enero.

‘Los que se quedan’



Con 5 categorías, incluyendo ‘Mejor actor’, Paul Giamatti se enlista para llevarse el premio a casa, como lo ha hecho anteriormente en otras ceremonias por su trabajo en ‘The Holdovers’.

Esta historia sobre el vínculo que establecen un profesor y uno de sus alumnos está disponible en las salas de cine mexicanas.

‘Zona de interés’

“★★★★★ A masterpiece.” (@BBC)



Watch the trailer for Jonathan Glazer's #TheZoneOfInterest, opening in select theaters December 15. pic.twitter.com/nks3Zn2QNW — The Zone of Interest (@ZoneOfInterest) October 17, 2023



Contando también con 5 nominaciones, ‘The zone of Interest’ narra la historia de un comandante en Auschwitz, quien junto a su esposa buscan tener la mejor vida para su familia, ubicándose junto a un campo de concentración.

El filme se estrena en cines mexicanos el próximo 1 de febrero.

‘Vidas pasadas’

Celine Song’s ‘PAST LIVES’ is nominated for Best Picture at the #Oscars pic.twitter.com/KKl09Bc4Yw — Film Updates (@FilmUpdates) January 23, 2024



Contemplada en la categoría ‘Mejor Película’, ‘Past Lives’ narra la historia de Nora y Hae Sung, dos amigos de la infancia que son separados cuando la familia de la niña deja Corea del Sur. Años después, se vuelven a reunir, destapando lo que pudo haber ocurrido si hubieran seguido juntos.

Esta película que no ha pasado desapercibida por los críticos llega a las salas mexicanas el 1 de febrero.

‘American Fiction’



Con 5 nominaciones, incluyendo ‘Mejor película’, ‘Mejor actor’ para Jeffrey Wright y ‘Mejor actor de reparto’ para Sterling K. Brown, la cual, lamentablemente, no tiene fecha de estreno para cines o streaming, así que tendremos que esperar unos días para saber qué ocurrirá con esta historia.

‘Nyad’

Los #Oscars2024 nos traen de vuelta a veteranos como Jodie Foster que consigue su quinta nominación por #NYAD 30 años después de #Nell Una de esas razones por las que ya merece la pena esta temporada de #Oscars pic.twitter.com/cQ9J18VMMb — For Your Consideration (@FYC_Oscar) January 23, 2024



Jodie Foster está nominada como ‘Mejor actriz de reparto’ por esta película que puedes encontrar en Netflix.

‘Rustin’



La cinta que narra la vida de Bayard Rustin, asesor de Martin Luther King Jr. por la búsqueda de la igualdad racial y derechos humanos, la puedes encontrar en Netflix.

‘El color púrpura’

Daniel Brooks ha conseguido una nominación al Oscar por la versión del 2023 de "El color púrpura,' por el personaje de Sophia, mismo por el que Oprah Winfrey, lo logro en la versión de 1985. pic.twitter.com/jGEAq49Lix — me está gustando este invierno (@Jon_ElNolasco) January 23, 2024



Danielle Brooks, a quien recordamos por su trabajo en la serie ‘Orange is the new black’, está nominada en la categoría ‘Mejor actriz de reparto’ por ‘El color púrpura’, que llega a cines con una versión musical el próximo 8 de febrero.

‘Napoleón’



Aunque solo estuvo contemplada en las categorías técnicas, la película está disponible en plataformas digitales de renta y compra de películas, y próximamente formará parte del catálogo de Apple TV+.

‘La sociedad de la nieve’

Felicitaciones a todo el equipo detrás de 'La sociedad de la nieve' ❄️ del director J.A. Bayona (@FilmBayona ) por sus nominaciones en la 96ª edición de los Premios de la Academia. #Oscars2024 pic.twitter.com/EtqLa6I800 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 23, 2024



La cinta nominada a ‘Mejor Película internacional’ y ‘Mejor Maquillaje y peluquería’ está disponible en Netflix.

‘Perfect days’

Felicidades al equipo detrás de DÍAS PERFECTOS de Wim Wenders, nominada hoy a Mejor Película Internacional en los 96° Premios Oscar®. En cines a partir de febrero.



Un estreno de MUBI, en colaboración con Cineplex, Maco Cine y Pacífica Grey. #Oscar2024 pic.twitter.com/9vOHNrbz9g — MUBI Latinoamérica (@mubilat) January 23, 2024



Nominada como ‘Mejor película Internacional', desde Japón llega la historia de Hirayama, un hombre que alterna su vida trabajando como cuidados de baños públicos en Tokio con su pasión por la música, fotografía y literatura.

De acuerdo con MUBI, la cinta estará en cines el 15 de febrero en México.

‘El niño y la garza’



La cinta de Hayao Miyazaki ahora busca el premio Oscar como ‘Mejor Película Animada’, la cual aún está en cartelera en los cines mexicanos.

‘Elementos’

✨ Felicitaciones a los equipos de #IndianaJones: El Dial del Destino y #Elementos, de Disney y Pixar, por sus nominaciones a los #Oscars. pic.twitter.com/uh0VbeSW14 — Disney Studios LA (@DisneyStudiosLA) January 23, 2024



La película de Disney y Pixar está disponible en Disney+.

‘Spider-Man: A través del Spider-Verso’



La secuela de ‘Spider-Man: Into de Spider-verse’, que por cierto ganó el premio Oscar como ‘Mejor película animada’, busca conseguir la misma hazaña este 2024.

¿Cuándo son los Premios Oscar 2024?

La ceremonia de los Premios Oscar 2024 se realizará el próximo 10 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles, California, Estados Unidos y próximamente te diremos en dónde podrás disfrutar de esta entrega.

¿Qué película cree que gane más estatuillas de los Premios Oscar? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.