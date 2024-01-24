"No hay Ken sin Barbie”: Ryan Gosling y elenco no se callan ante polémica nominación al Oscar 2024

Video 'Barbie' no es una película para niñas: está haciendo llorar a las mujeres por esta conmovedora razón

Ryan Gosling y el elenco de 'Barbie' no se quedaron callados ante la polémica que causaron las nominaciones al Oscar 2024 en las que, la protagonista y la directora de la cinta, Margot Robbie y Greta Gerwig, respectivamente, quedaron fuera de la lista.

Margot Robbie y Greta Gerwig no fueron nominadas al Oscar y así reacciona el elenco de 'Barbie'

Luego de la manifestación masiva que se hizo a través de redes sociales el día en el que se destaparon las nominaciones a la contienda por la estatuilla que reconoce lo mejor de séptimo arte, Ryan Gosling lanzó un comunicado en el que manifestó su postura.

La estrella, quien sí aparece en la contienda a ‘Mejor actor de reparto’ junto a Robert Downey Jr., Robert De Niro, Sterling K. Brown y Mark Ruffalo, se mostró honrado del reconocimiento por interpretar a un “muñeco de plástico”; sin embargo, resaltó que “no hay Ken sin Barbie”.

“No hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película que ha hecho historia y que ha sido celebrada en todo el mundo. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, garra y genialidad. Decir que me decepciona que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse corto”, expresó a través de un comunicado difundido por CNN.



En el escrito Gosling, quien ganó en los Critics Choice Awards como 'Mejor Canción' por ‘I’m Just Ken’, exigió que el trabajo de sus compañeras en la exitosa película fuera reconocido.

“Contra todo pronóstico, con nada más que un par de muñecos sin alma, con poca ropa y, afortunadamente, sin entrepierna, nos hicieron reír, nos rompieron el corazón, impulsaron la cultura e hicieron historia. Su trabajo debe ser reconocido junto con el de otros nominados que lo merecen”, sentenció.

America Ferrera reclama desaire en nominaciones al Oscar 2024 a Margot Robbie y Greta Gerwig

De las primeras en rechazar la exclusión de la protagonista y la directora en las nominaciones fue la actriz America Ferrera, quien también se mostró decepcionada pues dijo tanto Margot Robbie como Greta Gerwig merecían el reconocimiento.

“Me decepcionó muchísimo que no estuvieran nominados. Greta ha hecho casi todo lo que un director podría hacer para merecerlo. Lo que Margot logró como actriz es realmente increíble. Una de las cosas de Margot como actriz es lo fácil que hace que todo parezca”, dijo, de acuerdo con reportes de Cultura Colectiva.

¿Cuántas nominaciones al Oscar 2024 tiene la película Barbie?

La cinta que conquistó taquillas en 2023 aparece en el listado con 8 nominaciones.

Mejor película

Mejor guion adaptado

Mejor actor secundario

Mejor actriz secundaria

Mejor diseño de producción

Mejor vestuario

Mejor canción por I’m Just Ken

Mejor canción por What Was I Made For?