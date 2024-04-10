La 'gemela perdida' de Megan Fox gana 32 mil dólares por parecerse a ella: son igualitas

Gracias a las redes sociales, las personas pueden volverse famosas en poco tiempo por diversas razones, y una de ellas es debido a que algunas pocas tienen un parecido extremo con algún actor o cantante famoso, tal como pasó con una chica llamada Taylor Ryan.

Conoce a Taylor Ryan: La joven que se convirtió en la doble de Megan Fox

La joven, que reside en Exeter, Inglaterra, ha ganado popularidad en plataformas como Instagram ( @_lifeoftaylor), donde comparte contenido que resalta su parecido con Megan Fox. Su habilidad para recrear looks y poses características de la actriz ha llamado la atención de miles de seguidores, quienes no dejan de sorprenderse por la similitud entre ambas.

"Wow, se parece mucho a Megan", "Heredaste los ojos de Megan Fox", "Siento que se parece a Megan Fox", "Igual de bella que Megan Fox", "La doble de Megan Fox apareció","¿Megan Fox eres tú?", "Te pareces más a Megan Fox que la mismísima Megan Fox", "La reencarnación de Megan Fox" y "Eres idéntica a Megan Fox", son algunos de los comentarios que se leen en las fotos de su Instagram.

Imagen @_lifeoftaylor / Instagram



Taylor posee intensos ojos color azul, similares a los de la protagonista de 'Transformers', un cuerpo escultural y hasta se dejó el cabello largo, estilo que caracteriza a Megan Fox. Gracias a ello y al apoyo de sus amigos, quienes le hicieron ver su parecido con la famosa, fue como terminó renunciando a su trabajo como barista en un café en 2020 para dedicarse de lleno a ser su imitadora.

¿Cuánto gana Taylor Ryan por imitar a Megan Fox?

Además de su presencia en las redes sociales más comunes, la joven de 26 años también incursionó en OnlyFans y en una entrevista con el portal 'The New York Post' realizada este 2024, admitió que logra ganar al mes casi 32 mil dólares por vestirse como Megan y complacer a sus suscriptores con lo que le piden.

"Alguien me pidió que usara el mismo conjunto que usa Megan Fox, un sujetador y pantalones cortos de mezclilla, para inclinarme sobre el capó de un auto y abrirlo. Pagaron 300 dólares. Muchos de ellos son me piden sentarme en un auto en topless", fue parte de su declaración.

Imagen @_lifeoftaylor / Instagram y Megan Fox / Instagram



Taylor añadió que ama lo que hace y que su parte favorita es ver cómo logra transformarse en Megan Fox.

Mi parte favorita del trabajo es prepararme y ver cómo se logra el look. Pongo mi música y tomo un café mientras. La parte glamurosa es la que realmente disfruto".



Los internautas podrían suponer que la doble de Megan tiene un trabajo sencillo, pero confesó tener jornadas laborales de hasta 13 horas y puede llegar a trabajar también los fines de semana, dependiendo de las peticiones de sus clientes en la plataforma para adultos.

Aunque Taylor Ryan ganó seguidores por su parecido con Megan Fox, también ha sido objeto de críticas y debates sobre la autenticidad de su imagen y la influencia de las redes sociales en la percepción de la belleza y la identidad. Algunos cuestionan si su éxito se basa únicamente en su parecido con la actriz o si tiene méritos propios como creadora de contenido.

Imagen @_lifeoftaylor / Instagram y Getty Images



