Matthew Underwood ('Zoey 101') vivió algo terrible en su juventud: lo reveló tras polémica de Nickelodeon
Matthew Underwood, antiguo actor de Nickelodeon, reveló que así como Drake Bell sufrió abuso cuando era un actor juvenil, en su adolescencia él también vivió un ataque sexual que lo marcó para siempre.
El documental 'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV' ha causado gran polémica en las últimas semanas. Ahora, una exestrella de Nickelodeon también alzó la voz, pues sufrió abuso sexual por parte de un adulto cuando era menor de edad.
Matthew Underwood afirmó haber sido víctima de abuso y acoso sexual en su adolescencia
Matthew Underwood le dio vida a Logan en la serie 'Zoey 101' y el pasado 29 de marzo usó su cuenta de Instagram @mattunderwood para emitir un comunicado externando los ataques sexuales que vivió, primero a manos de alguien que consideraba como su familia.
"Sé que mucha gente quiere que responda al documental 'Quiet on Set'. Voy a compartir algo con ustedes de lo que nunca pensé que tendría que hablar públicamente, ya que, sinceramente, no es de su incumbencia de todos modos. Cuando tenía 12 años, el padrastro de mi mejor amigo me acosó y abusó de mí. Perdí a los mejores amigos que alguna vez tuve, porque no podía pasar tiempo con ellos sin sentir el disgusto personal y la traición provocada por un hombre en quien confiaba, alguien quien era como un padre para mí".
Después, explicó que también fue atacado sexualmente por su exagente y sintió que su confianza "fue traicionada", lo cual lo orilló a abandonar la actuación.
"Cuando tenía 19 años, fui acosado y agredido sexualmente por mi agente en ese momento, quien había pasado una buena cantidad de tiempo generando confianza en mí como amigo y mentor. Una vez más, mi confianza fue traicionada y mi propia imagen fue aplastada. Lo denuncié a la agencia y desde entonces fue despedido, aunque todavía está activo en la industria. Esta experiencia provocó mi alejamiento de Los Ángeles y puso fin a mi carrera en actuación".
Matthew añadió que, a pesar de que pudo mantener en secreto sus terribles experiencias, las hizo públicas debido a que últimamente ha sido víctima de acoso cibernético y bullying, al punto de que los internautas le desearon la muerte a sus seres queridos.
Esos ataques surgieron simplemente porque no se había pronunciado sobre el documental 'Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV' y las personas creyeron que estaba "encubriendo" a Dan Schneider como agresor sexual.
"Últimamente mucha gente ha estado explotando mi correo electrónico diciéndome que esperan que mi mamá y yo muramos, y que ardamos en el infierno. Me están llamando defensor pedófilo y todo eso. He pasado muchos años reconstruyendo mi autoimagen y esas palabras de odio tienen poco efecto en mí hoy. Pero me imagino que muchos de mis amigos en el negocio están siendo igualmente acosados si no se unen al coro. Estoy compartiendo esto con la esperanza de que algunos de ustedes puedan reconocer que sólo porque una persona no grite a los cuatro vientos que los pedófilos son malos o que la gente puede ser mala, no significa que no tengan sus propios motivos para permanecer en silencio, buenos motivos, motivos personales".
Matthew Underwood aseguró haber tenido una buena experiencia laboral en Nickelodeon
El actor mencionó que nunca tuvo una mala experiencia mientras grababa 'Zoey 101'. Además, cree que Dan Schneider ha reflexionado sobre sus acciones en el pasado y se arrepiente de llevarlas a cabo, como por ejemplo, pedir que las personas a su cargo le dieran un masaje.
Al final, externó que no volvería a trabajar con él y afirmó que quedó en buenos términos con Nickelodeon, tanto así que accedió a hacer la cinta 'Zoey 102' (2023) y trabajar de nuevo con parte del elenco de la serie que lo hizo famoso.
"Nunca tuve una mala experiencia trabajando en el set de un programa de Nickelodeon y nunca tuve una mala experiencia con Dan. No tengo nada que añadir a la conversación que a alguien le gustaría escuchar. Me gusta creer que las personas tienen la capacidad de ser mejores humanos y Dan parece reconocer que había sido un imbécil en su pasado. Vivo para creer que es totalmente capaz de ser una creación y un compañero de trabajo con el que todos puedan disfrutar trabajando. No tengo expectativas de volver a trabajar con él, este solo soy yo quiero el bien para cualquiera que quiera ser mejor".
Como era de esperarse la publicación de Matthew se hizo viral e inmediatamente comenzó a recibir mensajes felicitándolo por alzar la voz y recordarle al mundo que el abuso infantil puede estar en Hollywood.