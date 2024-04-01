Matthew Underwood ('Zoey 101') vivió algo terrible en su juventud: lo reveló tras polémica de Nickelodeon

"Últimamente mucha gente ha estado explotando mi correo electrónico diciéndome que esperan que mi mamá y yo muramos, y que ardamos en el infierno. Me están llamando defensor pedófilo y todo eso. He pasado muchos años reconstruyendo mi autoimagen y esas palabras de odio tienen poco efecto en mí hoy. Pero me imagino que muchos de mis amigos en el negocio están siendo igualmente acosados si no se unen al coro. Estoy compartiendo esto con la esperanza de que algunos de ustedes puedan reconocer que sólo porque una persona no grite a los cuatro vientos que los pedófilos son malos o que la gente puede ser mala, no significa que no tengan sus propios motivos para permanecer en silencio, buenos motivos, motivos personales".