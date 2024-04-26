¿Zac Efron es igual a Shrek guapo? Fans comparan las fotos y están encantados con su nuevo look

Video Zac Efron explicó qué le pasó a su cara: se ve irreconocible por un grave accidente

Zac Efron, conocido por su atractiva apariencia y su participación en películas como 'High School Musical', ha sorprendido a sus seguidores con un nuevo y drástico cambio de look, tras el cual algunos lo compararon con el ogro más famoso del cine.

El cambio de look por el que compararan a Zac Efron con Shrek guapo

En un comercial para Kodiak Cakes, el actor luce un estilo completamente diferente al que estamos acostumbrados a ver. Su cabello, antes perfectamente peinado, ahora luce despeinado y con un toque rústico. Además, ha dejado crecer una barba que le da un aire de leñador y esto se complementa con una camisa a cuadros negros y rojos que usa en el video.

Zac Efron comercial Kodiak Cakes Imagen Kodiak Cakes

La comparación más curiosa y divertida que ha surgido en las redes sociales es que Zac Efron se parece al Shrek guapo.

Para aquellos que recuerdan la película animada 'Shrek 2', sabrán que existe una versión humana del ogro, quien se convierte en un galán al beber una pócima mágica que le roba al Hada Madrina.

Shrek guapo Imagen DreamWorks Animation



Ahora, los fans han encontrado similitudes entre Zac Efron y esta versión guapa de Shrek, aunque, claro, tuvieron que agregarle barba a la animación para que el parecido fuera aún mayor.

Parecido de Zac Efron con Shrek guapo Imagen Facebook



No es la primera vez que comparan esta versión del ogro con un famoso, ya que anteriormente lo habían hecho con Henry Cavill. Tampoco es la primera vez que comparan un look de Zac Efron con un personaje de esta saga de películas animadas, ya que en una ocasión anterior lo hicieron con Lord Farquaad, ya que ambos aparecían con cabello oscuro y flequillo, pues el actor mostró este look en un reciente filme.

Usuarios de X (antes twitter) comparan a Zac Efron con Lord Farquaad Imagen X

Fans reaccionan al nuevo look de Zac Efron

A pesar de la comparación entre Efron y el personaje de Shrek que encantó a muchos fans, no faltaron los internautas que criticaron el aspecto del actor, dividiendo opiniones en redes sociales.

"Cada día está más feo", "Es todo un papucho", "¿Saben qué es lo peor? Que aún teniendo esa cara es más guapo que el 99% de los que comentan", "Ahora veo más guapo a Shrek", "También se parece a Metroman", "Ahora parece un vendedor de hamburguesas hipster venezolano", "¿Qué le pansó?", "¿Por qué cada vez que veo algo nuevo de el tiene la cara más grande y cuadrada", "Es un guapo leñador", "Cómo se arruinó operándose. Tenía un rostro perfecto", "No es el que recuerdo. Triste, triste", "Se ve hermoso", "Dios, quiero pensar que engordo para una live action de Shrek", "Shrek, ¡somos sexies!", escribieron algunos.



Aunque la comparación puede parecer humorística, es innegable que Zac Efron ha logrado captar la atención de todos con su nuevo estilo.

Su papel como Chief Brand Officer en Kodiak Cakes también ha contribuido a su visibilidad en las redes sociales. A pesar de las bromas y los memes, el actor parece tomarlo con calma y no ha comentado directamente sobre las comparaciones. En última instancia, su transformación ha generado conversaciones y risas, y eso es lo que importa en el mundo del entretenimiento.