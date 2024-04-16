Tom Cruise y Dakota Fanning tienen una hermosa amistad: él le envía regalos desde hace 19 años

Dakota Fanning fue una de las actrices infantiles más destacadas de principios de los años 2000. Su carrera inició a sus cortos 4 años y comenzó a adentrarse en el mundo del espectáculo al aparecer en series como 'E.R', 'C.S.I' o 'Malcolm el de en medio', pero su verdadero salto a Hollywood lo dio con su actuación en 'Yo soy Sam' junto a Sean Penn en 2001.

Con ello se dio a conocer inmediatamente y en adelante consiguió otros papeles que la hicieron brillar como en la cinta 'Niñera a la fuerza', 'El gato' y 'Hombre en llamas', pero su vida cambió de forma positiva cuando fue seleccionada para aparecer en 'La guerra de los mundos' como Rachel.

Tom Cruise y Dakota Fanning, una amistad que perdura desde 'La guerra de los mundos'

La trama se centra en Ray Ferrier, un trabajador divorciado que se ve obligado a proteger a sus hijos, Robbie y Rachel, de una invasión alienígena robótica. Los tres luchan por sobrevivir a los ataques de seres invencibles con escudos impenetrables.

Para su sorpresa el actor protagónico era Tom Cruise, quien era ya bien conocido por sus cintas de acción como 'Misión Imposible' o 'Top Gun', lo cual indicaba que debía trabajar con él de cerca al interpretar a su hija en pantalla. Contrario a lo que muchos pensarían, Tom y Dakota trabajaron en armonía y hasta se hicieron amigos, hecho que la actriz recordó en días pasados dentro de una dinámica para el portal 'Harper's Bazaar'.

Todo comenzó cuando Dakota Fanning participó en una entrevista junto a Andrew Scott para promocionar la nueva serie de Netflix "Ripley" donde los dos participan y fue allí donde se le pidió a su compañero que adivinara cuál famoso le había regalado su primer celular a Fanning, y él contestó "Tom Cruise", lo cual de hecho fue cierto.

Esto hizo sonreír a la joven de ahora 30 años, quien de hecho aseguró que el protagonista de 'El último samurai' le obsequió un teléfono Motorola Razr por su cumpleaños número 11, es decir, mientras rodaban 'La guerra de los mundos'.

"Estaba tan emocionada. No tenía a nadie a quien llamar o enviar mensajes de texto en ese momento. Ya sabes, tenía 11 años, pero me encantaba tenerlo. Me encantaba. Se sentía genial", fue lo que comentó.

Tom Cruise no se olvida del cumpleaños de Dakota Fanning y siempre le envía un regalo

Además, afirmó que desde lo conoce, es decir 19 años, Tom nunca ha dejado de demostrarle su afecto y le manda un regalo cada año en su cumpleaños.

"Tom me envía un regalo de cumpleaños todos los años y desde ese cumpleaños ... Sí. A los 30, recibí un regalo de cumpleaños. Muy atento. Eso es realmente, muy lindo".



Esta no sería la primera vez que Tom es halagado por los obsequios que da, pues de acuerdo al portal 'Yahoo! Style', cada año el actor les manda a diversos amigos famosos un pastel de coco y chocolate blanco hecho por la pastelería Doan's Bakery, ubicada en Los Ángeles, para que lo disfruten el día de Navidad.

